Потап в интервью Дудю ответил на обвинения в бегстве из Украины: "Сменились приоритеты"

Скандальный украинский певец и продюсер Потап снова попал в центр внимания из-за очередного скандала. На этот раз он дал интервью российскому пропагандисту Дудю, что вызвало волну обсуждений в медиа и среди общественности.

Российскому журналисту Потап рассказал, как встретил войну, о своей благотворительности, а также объяснил, почему он уехал за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дудя.

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Потап рассказал, где встретил войну и ответил на обвинения в бегстве из Украины

В то время, когда вся Украина переживает тяжелую, кровопролитную войну, скандальный продюсер Потап дал интервью российскому журналисту и пропагандисту Юрию Дудю.

Потап рассказал о том, как пережил начало войны. По его словам, он с самого начала, с 24 февраля 2022 года, активно включился в поддержку армии и волонтерских инициатив. Он говорит, что участвовал в благотворительных концертах, организовывал сборы средств и активно работал над передачами гуманитарной помощи.

По его словам, вместе с Настей Каменских они передали на помощь армии и волонтерам 100 миллионов гривен.

Относительно обвинений в бегстве из Украины, Потап говорит, что не понимает таких претензий, ведь, по его словам, постоянно приезжает в Украину и выезжает из нее легально. Он считает, что никоим образом не нарушает законов, и все его поездки являются официальными.

Изменились приоритеты и больше времени я уделяю работе за рубежом,

– говорит Потап.

Певец сказал, что все его заработки за рубежом, как и доходы от международной деятельности, направляются на поддержку украинской армии и благотворительность.

Потап говорит, что организовывал передачу гуманитарной помощи, бронежилетов, средств для военных и переселенцев. Отмечает, что считает это частью своей миссии, поскольку может использовать свою популярность для поддержки Украины в такое сложное время.

Однако на фоне этих "благородных" поступков возникает важный вопрос, который вызывает возмущение у многих: как можно, находясь на передовой помощи Украине, давать интервью российскому журналисту, тем более во время полномасштабной войны, когда украинские медиа ведут информационную войну против России? Этот вопрос ставит под сомнение все его добрые намерения и моральный выбор.