Немножко п*зд*т, – известный ведущий прокомментировал скандальное интервью Потапа Дудю

На днях Потап навел шуму в сети, поскольку дал интервью российскому пропагандисту Юрию Дудю. Этот скандал прокомментировал шоумен Анатолий Анатолич.

Он сделал обзор на скандальное интервью Потапа у Дудя. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ведущего "Анатолич не молчит".

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Анатолий Анатолич отметил, что решил снять видео об интервью Потапа Дудю, чтобы пересказать основные его тезисы, чтобы другие украинцы не просматривали видео на ютуб-канале россиянина и тем самым, не увеличивали его популярность и прибыль.

В общем ведущий сказал, что Алексей, который отсиживается за границу во время войны в Украине, является вне контекста того, что на самом деле происходит в стране. К тому же, по его мнению, Потапу следовало лучше подготовиться к разговору. Анатолич признался, что ему не хватило сил, чтобы посмотреть интервью полностью и он до конца так и не понимает для чего именно продюсеру было давать интервью российскому пропагандисту.

Потап немного п*зд*ть о ТрО и своих выездах. Он продолжает говорить абстрактные вещи, ничем не подтвержденные. Мне это не нравится. Если ты уже согласился дать интервью либералу, которого смотрят другие либералы, то донеси более четкую позицию, что Россия виновата, поспорь с Дудем. То, что кто-то, возможно, будет ассоциировать Потапа с позицией целой страны – тоже не нравится. Если ты уже пошел к Дудю, то раз*би его, попробуй, будь острее, говори правду, в конце концов. Я этой правды них*ра не услышал,

– подчеркнул Анатолий Анатолич.

Обзор Анатолия Анатолича на скандальное интервью Потапа у Дудя: смотрите видео онлайн

Заметим, интервью Алексея Потапенко россиянину Юрию Дудю стало первым большим интервью артиста с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Видео на канале российского журналиста с украинским продюсером длится более трех часов. В ролике Потап общался на русском языке. Рэпер обсудил свою жизнь за границей, благотворительность, проблемы со здоровьем, свое отношение к критике и тому подобное.