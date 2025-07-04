Кароль резко отреагировала на видео Потапа, где он использовал ее лицо: "Дешевое бродяжничество"

Продюсер и рэпер Потап, который во время полномасштабного вторжения отсиживается за границей, теперь выступает под псевдонимом Slavic Balagan. Недавно он выпустил песню ASEMPIK и клип на нее.

На днях же Потап опубликовал в инстаграме видео, сгенерированное искусственным интеллектом, где использовал лицо Светланы Лободы и Тины Кароль, пишет Show 24. Последняя резко отреагировала на поступок рэпера.

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В видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, Тину Кароль и Светлану Лободу изобразили в образах животных, которые подрались в конце ролика. Судя по комментариям, такое "творчество" Потапа не сильно понравилось людям:

"А есть люди, которым это нравится?"

"Деградация".

"Чем вы вообще занимаетесь?"

"В Испании что сильная жара? Потому что у кого-то и так глупая голова перегрелась".

Реакция Тины Кароль на видео Потапа

Тина Кароль отреагировала на видео, которое опубликовал Потап, в приложении Threads.

Когда у артиста заканчиваются идеи, он начинает паразитировать на чужих лицах. Когда клип не имеет смысла – вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию. Это не диалог с культурой. Это имитация энергии из середины абсолютного вакуума. Дешевое бродяжничество в тенях тех, кем ты никогда не стал,

– написала она.

Певица прокомментировала видео рэпера после очередного массированного обстрела Киева, который Россия осуществила сегодня ночью. Кароль отметила, что пока столица "живет в несправедливой реальности, где-то существует тот, кто выдает свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже не имеет никакого отношения".

Тина Кароль отреагировала на видео Потапа / Скриншот с Threads

Сам Потап коротко ответил Тине Кароль в своем инстаграме: "Открестилась".

Потап ответил Тине Кароль / Скриншот из инстаграма рэпера