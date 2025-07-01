Назвал точную дату: Потап рассекретил, когда вернется в Украину

27 июля Потап вместе с Настей Каменских приняли участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Во время мероприятия Алексей Потапенко пообщался с журналистами.

В разговоре он, в частности, рассказал, когда приедет в Украину. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграм-канал "Новости.Live".

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Так, выяснилось, что артист появится в столице уже на следующей неделе – 3 августа.

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Что известно о жизни Потапа за границей?

После начала полномасштабного вторжения продюсер большую часть времени проводит за пределами Родины. Он лишь изредка приезжает в Украину. Потап это объяснял тем, что именно за рубежом сейчас сосредоточена вся его работа. В то же время артист утверждает, что вполне законно выезжает из Украины.

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Здесь важно вспомнить, что Потап продолжает выступать с российскими песнями. Он к тому же дает интервью на русском языке и даже общался с пропагандистом Юрием Дудем, что раскритиковало немало украинцев.