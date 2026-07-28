"Насмехаются над Украиной": Потап и Настя разозлили украинцев условием возвращения в Киев

Потап и Настя Каменских снова вызвали волну негодования украинцев. Только за один фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 они успели попасть в несколько зашкваров.

Кроме того, что Потап и Настя сначала возмутили украинцев своим выступлением с русскоязычными песнями, так они еще успели наговорить лишнего на интервью. Паблик potapinastya_fanlove в TikTok опубликовал соответствующее видео.

Так, на вопрос о возвращении в Киев с концертом артисты решили отшутиться и вспомнили цены на проезд в подземке.

Ой, мы вернемся в Киев, когда в Киеве будет метро по 8 гривен,

– заявил Потап.

Настя сразу подхватила эту идею: "Будем ездить по станциям, совершим тур по станциям метро!" После этого Потап озвучил еще один "план": "Есть идея у нас сделать выступление на Олимпийском стадионе. Все билеты будут по 8 гривен".

Потап и Настя назвали условия возвращения в Украину: смотрите видео

Вместо четкого ответа о возвращении домой такие шутки только разозлили украинскую аудиторию. Артистов и так долго критикуют за пребывание за границей во время полномасштабной войны, а русскоязычное выступление в Юрмале без упоминаний о событиях в Украине добавило еще больше негатива. Вот как украинцы отреагировали:

"Гасмехаются над Украиной как могут";

"Вот вам и положительная сторона повышения стоимости метро до 30 гривен";

"Полное разочарование. Так насмехаться над Украиной";

"Неожиданно от них такое отношение к украинцам";

"Сначала нужно спрашивать, кто их там ждет";

"И это типа смешно?";

"Да никогда они не вернутся, а если бы вернулись Украинцы такие, что простят всем".

Ранее на том же фестивале Лаймы Вайкуле в зашквар попала Оля Полякова, которая оскандалилась с родственником участника "Иванушек International".