"Насмехаются над Украиной": Потап и Настя разозлили украинцев условием возвращения в Киев
Потап и Настя Каменских снова вызвали волну негодования украинцев. Только за один фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 они успели попасть в несколько зашкваров.
Кроме того, что Потап и Настя сначала возмутили украинцев своим выступлением с русскоязычными песнями, так они еще успели наговорить лишнего на интервью. Паблик potapinastya_fanlove в TikTok опубликовал соответствующее видео.
Так, на вопрос о возвращении в Киев с концертом артисты решили отшутиться и вспомнили цены на проезд в подземке.
Ой, мы вернемся в Киев, когда в Киеве будет метро по 8 гривен,
– заявил Потап.
Настя сразу подхватила эту идею: "Будем ездить по станциям, совершим тур по станциям метро!" После этого Потап озвучил еще один "план": "Есть идея у нас сделать выступление на Олимпийском стадионе. Все билеты будут по 8 гривен".
Потап и Настя назвали условия возвращения в Украину: смотрите видео
Вместо четкого ответа о возвращении домой такие шутки только разозлили украинскую аудиторию. Артистов и так долго критикуют за пребывание за границей во время полномасштабной войны, а русскоязычное выступление в Юрмале без упоминаний о событиях в Украине добавило еще больше негатива. Вот как украинцы отреагировали:
"Гасмехаются над Украиной как могут";
"Вот вам и положительная сторона повышения стоимости метро до 30 гривен";
"Полное разочарование. Так насмехаться над Украиной";
"Неожиданно от них такое отношение к украинцам";
"Сначала нужно спрашивать, кто их там ждет";
"И это типа смешно?";
"Да никогда они не вернутся, а если бы вернулись Украинцы такие, что простят всем".
Ранее на том же фестивале Лаймы Вайкуле в зашквар попала Оля Полякова, которая оскандалилась с родственником участника "Иванушек International".