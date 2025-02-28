Потап, который за границей, возмутился из-за запрета выдавать разрешения артистам на выезд из Украины

Скандальный рэпер и продюсер Потап, который во время войны отсиживается за границей, высказался о решении Минкульта приостановить выдачу разрешений артистам и журналистам для выезда из Украины. Об этом стало известно вчера, 27 февраля.

В своем инстаграме Потап раскритиковал Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, пишет 24 Канал. Он заявил, что украинские артисты за рубежом помогают нашей стране.

Кстати Просто футболят, – артисты возмутились из-за остановки выдачи разрешений на выезд из Украины

К своему сообщению рэпер добавил коллаж с фотографиями украинских артистов с флагами Украины.

Украинские артисты на международной арене поддерживают государство, поддерживают президента, собирают сотни миллионов гривен на ВСУ, а Минкульт вместо того, чтобы помогать, это все перечеркивает!,

– написал Потап.

Что другие звезды говорили о приостановлении разрешений на выезд за границу

Напомним, что некоторые украинские музыканты возмутились из-за решения Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины приостановить выдачу разрешений на выезд за границу. Например, фронтмен группы 1914 Дмитрий Кумар сообщил, что коллектив должен был ехать в большой европейский тур, чтобы привезти деньги для украинских защитников. Бэнд к тому же понес финансовые убытки из-за срыва выступлений.

Солист группы Ріапобой Дмитрий Шуров также рассказал, что его совместный с военным скрипачом Моисеем Бондаренко тур по Европе "Лучше Что Есть" переносится.

Впоследствии в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины объяснили, что выдавать письма для законного выезда за границу для артистов и медийщиков запретили временно. Приостановление будет действовать до 3 марта и до окончания формальной процедуры, которая бы позволила избегать злоупотреблений целями культурной дипломатии. Дело в том, что ряд лиц, которые получили разрешение на выезд, не вернулись в Украину вовремя.