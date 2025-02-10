Пришлось полностью изменить жизнь, – Потап заявил о проблемах со здоровьем и рассекретил диагноз

Потап, который отсиживается за границей, заявил о проблемах со здоровьем, которые у него возникли в начале полномасштабного вторжения. Об этом он рассказал в своем первом за три года интервью.

Правда, артист дал интервью россиянину и пропагандисту Юрию Дудю. Во время их общения он разговаривал на языке страны-агрессора, которая каждый день убивает невинных украинцев. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дудя.

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Так, выяснилось, что в 2022 году у Потапенко обнаружили неврологическое заболевание – синдром Рамзи-Ханта.

Это такой синдром, поражающий тройничный нерв. У меня был отит, и после него он дал осложнения на лицевой нерв. Он тройничный, такие три веточки, и они полностью отключились. Невозможно спать, есть, но оно не болит, то есть просто отключается, не работает. Очень похоже на инсульт, но, слава Богу, не он,

– отметил рэпер.

Для справки! Отит – это заболевание, характеризующееся воспалением, которое поражает внешнее, среднее или внутреннее ухо.

Он рассказал, что на улучшение всего состояния потратил около двух месяцев.

Мне пришлось проходить терапию и курс стероидов, которые эту штуку оживляют, и полностью изменить жизнь,

– поделился продюсер.

Потап добавил, что лечился в Испании.

Испанские врачи сказали мне: "Вы, наверное, стрессуете, у вас, видимо, стресс". Как я им объясню, что со мной происходит? Наверное, мы все, вся Украина, все украинцы мира, где бы ни были сейчас, стрессуем, и, конечно, на фоне того, что происходит на нуле, на передке, я сказал себе: "Даже с этим кривым лицом ты пойдешь и будешь делать свою работу". И делал,

– рассказал Алексей.

Отметим, в интервью Юрию Дудю Потап заявил, что имеет легальное право выезжать из Украины за границу.