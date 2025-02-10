Приеду на концерт Газманова, – Потап насмешливо прокомментировал запрет въезда в Россию

Потап, который раньше был кумиром украинских слушателей, а во время войны отсиживается за границей, в очередной раз пробил дно. На этот раз он превзошел сам себя – дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Разговор появился на ютуб-канале пропагандиста, сообщает 24 Канал. Сначала Потап заявил, что якобы пришел на это интервью, чтобы донести свою проукраинскую позицию. Однако сам разговаривал на русском языке, потому что ему, видите ли, интересна аудитория Дудя, которая состоит из россиян, поддерживающих убийства мирных украинцев.

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Впоследствии артист высказался о запрете въезда в Россию. Напомним, что Потапу запретили приезжать в страну-оккупантку до 2072 года. Это решение приняли потому, что он вместе с женой Настей Каменских якобы "распространяют фейковую информацию и нелестно отзываются о России".

Я всегда хотел быть запрещенным, тем более в России. Это честь для украинского артиста – быть запрещенным в России,

– заявил Потап.

И в то время, когда сознательные украинцы даже не думают о том, что когда-то поедут в Россию, Потап решил пошутить, что побывает на концерте путиниста Газманова.

Почему не на 200 лет? Было бы круче. А так, можно шутить: осталось 47 лет до отмены этого запрета и я приеду на концерт Газманова,

– с насмешливой улыбкой высказался Потап.

Более того, Потап заявил, что ему нравился Высоцкий, который когда-то тоже был под запретом. Да и вообще ему нравились запрещенные группы. Что ж, хочется верить, что после этого интервью украинское общество сделает Потапа запрещенным и в Украине.