Розмова з'явилася на ютуб-каналі пропагандиста, повідомляє 24 Канал. Спершу Потап заявив, що нібито прийшов на це інтерв'ю, щоб донести свою проукраїнську позицію. Однак сам розмовляв російською мовою, бо йому, бачте, цікава аудиторія Дудя, яка складається з росіян, що підтримують вбивства мирних українців.

До теми Потап дав інтерв'ю російському журналісту та пропагандисту Дудю

Згодом артист висловився про заборону в'їзду в Росію. Нагадаємо, що Потапу заборонили приїжджати в країну-окупантку до 2072 року. Це рішення прийняли тому, що він разом із дружиною Настею Каменських нібито "поширюють фейкову інформацію та невтішно відгукуються про Росію".

Я завжди хотів бути забороненим, тим більше в Росії. Це честь для українського артиста – бути забороненим в Росії,

– заявив Потап.

І в той час, коли свідомі українці навіть не думають про те, що колись поїдуть в Росію, Потап вирішив пожартувати, що побуває на концерті путініста Газманова.

Чому не на 200 років? Було б крутіше. А так, можна жартувати: залишилось 47 років до скасування цієї заборони і я приїду на концерт Газманова,

– з глузливою посмішкою висловився Потап.

Ба більше, Потап заявив, що йому подобався Висоцький, який колись теж був під забороною. Та й загалом йому подобалися заборонені гурти. Що ж, хочеться вірити, що після цього інтерв'ю українське суспільство зробить Потапа забороненим й в Україні.