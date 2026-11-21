POVIN' победила в шоу "Фабрика звезд". В интервью 24 Каналу певица рассказала о своем участии в шоу, призовых деньгах, планах на будущее, в частности об участии в Национальном отборе на "Евровидение-2027", а также о личной жизни.

23-летняя Вероника Степаненко, более известная публике под псевдонимом POVIN', стала победительницей обновленного шоу "Фабрика звезд". Помимо новых знакомств, интересных коллабораций с известными артистами и опыта участия в телешоу, певица получила 500 тысяч гривен, песню от Ивана Клименко и фит с DJ KOROLOVA.

Вероника занимается музыкой уже более 16 лет. У нее есть оперное образование, и она долгое время посвящала себя академическому вокалу. В эксклюзивном интервью 24 Канала артистка рассказала, верила ли она в собственную победу, как создавала вирусный трек "Не сам", почему решила подать заявку на национальный отбор на "Евровидение-2027" и как планирует распорядиться денежным вознаграждением. А еще POVIN' поделилась подробностями личной жизни, поддержкой мужчины и дальнейшими творческими планами.

До меня только сейчас доходит, что я победительница, – POVIN' об успехе на "Фабрике звезд"

Какими были первые эмоции, когда вы поняли, что стали победительницей "Фабрики звезд"?

Честно говоря, только сейчас, постепенно, до меня доходит, что я стала победительницей. Ощущение было почти таким же, как тогда, когда меня объявили 13-й фабриканткой. Будто меня погрузили под воду: все вокруг приглушилось, и я не сразу поняла, что происходит.

А вы ожидали, что победа будет за вами?

Нет. Вообще я стараюсь не строить ожиданий, потому что, когда они не сбываются, я очень расстраиваюсь. Поэтому приучила себя отпускать ситуации, на которые не могу повлиять, на самотек. Зрительское голосование как раз было одной из таких ситуаций. Ведь люди сами решают, голосовать им или нет, за кого отдать свой голос.

POVIN' / Фото пресс-службы "Фабрики звезд"

Я не скрываю своих демонов, – певица о непростом характере и отношениях с участниками шоу

Вы попали в проект в качестве 13-й участницы благодаря зрительскому голосованию. Не чувствовали ли вы из-за этого дополнительной ответственности и необходимости доказывать, что достойны быть среди участников?

На самом деле такое ощущение было. Многие считали, что попасть в проект через голосование в качестве 13-й участницы – это своеобразная манна небесная, которая просто упала с неба.

Для меня это было даже немного страшно, ведь люди в меня поверили. Я боялась не оправдать их ожиданий, потому что это огромная ответственность. Когда тебя выбирают судьи, ты отвечаешь перед людьми, которых видишь каждый день, и понимаешь, чего они от тебя ждут. А когда за тебя голосует такое большое количество людей, это воспринимается гораздо серьезнее. Ведь очень многие люди возлагают на тебя надежды, и хочется их оправдать.

Вы упоминали, что между вами и другими участниками сложились теплые отношения. В то же время во время просмотра шоу можно было услышать, что некоторые называли ваш характер непростым. Почему, по вашему мнению, у вас сложилась такая репутация? Согласны ли вы с этой характеристикой?

Да, согласна. В целом творческие люди не бывают простыми. У каждого из нас есть свои особенности характера, и это ни для кого не секрет. Несмотря на то, что я с большой любовью отношусь к каждому, между нами случались недоразумения. Серьезных конфликтов не было, но иногда возникали споры или разговоры, которые могли быть неприятными. Когда вы находитесь в одной команде, проводите вместе все время, такие ситуации вполне возможны.

Участники "Фабрики звезд" / Фото пресс-службы проекта

Я в целом считаю, что вещи нужно называть своими именами. Возможно, из-за этого меня и воспринимали именно так. К тому же у меня очень специфическое чувство юмора. Алина как-то сказала, что оно абсурдное, и я не могу с ней не согласиться. Мне действительно смешны абсурдные вещи. Что касается характера, думаю, что он у всех непростой. Просто, возможно, я не скрываю своих демонов, которых могла бы и не показывать. Поэтому обо мне легче так сказать, чем о ком-то другом.

Какой в целом была атмосфера за кулисами шоу: дружеской или все-таки конкурентной?

Это зависело от того, с кем именно ты общаешься. Были люди, которые очень хотели победить; были те, кто считал себя лучше других. Кто-то просто работал, а с кем-то складывались по-настоящему теплые отношения. Например, у нас очень сблизились отношения с LIYAA & LESAN и NANA SOLIS, особенно когда мы оказались в суперфинале.

Это можно сравнить с тонущей лодкой. У каждого есть два варианта: попытаться ее починить или, наоборот, еще больше разрушить. И то, удастся ли спасти эту лодку, зависит от всей группы. Если кто-то в одиночку будет пытаться его сломать, ничего не получится. Мы как-то вместе решили, что будем поддерживать друг друга.

Даже сейчас мне очень тяжело и неприятно читать злые комментарии о NANA SOLIS. Люди не знают ее, не знают, какая она на самом деле, и не видят, какая трансформация внутри нее произошла. Я очень радовалась, что она попала в финал. Мне хотелось, чтобы она показала всем, кто называл ее бездарной или утверждал, что ее просто продвигают.

POVIN' и LIYAA & LESAN / Фото пресс-службы "Фабрики звезд"

Планируете ли вы продолжать общение с участниками после завершения проекта? Могут ли эти отношения постепенно сойти на нет?

Продолжать общение или нет – это решение обеих сторон. Я не могу заставить кого-то оставаться со мной на связи, так же как и меня никто не может заставить. Но очень надеюсь, что мы сохраним теплые отношения. По крайней мере, я к этому открыта.

Отношусь к своим песням как к детям, – POVIN' о создании хита "Не сам"

Ваша песня "Не сам" стала очень популярной в TikTok. Расскажите, как создавали этот трек?

В моем творчестве бывают периоды мании, когда я пишу очень много песен, а потом – апатии, когда мне нужно перезагрузиться. "Не сам" и "Киев. Чай" я писала бездумно – просто пока шел творческий процесс. Можно сказать, что я поймала свою музу и старалась как можно дольше ее не отпускать, чтобы написать больше материала. Я передала эти песни вместе со многими другими, чтобы команда послушала и решила, стоит ли их выпускать. В конце концов, я прислушалась к Алану, который посоветовал их выпустить, и ничуть об этом не пожалела.

Мне вообще хочется выпустить все свои песни. Я люблю собственный материал, отношусь к нему как к детям. Не любить то, что ты создаешь, – это, на мой взгляд, настоящая трагедия для творческого человека. Просто я не думала, что эти песни – хиты, а оказалось наоборот. И я очень рада, что ошибалась.

POVIN' – "Не сам": смотрите видео онлайн

Если бы не муж, моей музыкальной карьеры могло бы и не быть, – артистка о личной жизни и поддержке любимого

Как вы относитесь к тому, что слушатели хотят видеть больше личной жизни артистов? Нужно ли, по вашему мнению, рассказывать публике об отношениях, или лучше оставлять эту часть жизни в тайне?

Думаю, все зависит от обоих людей в отношениях: хотят ли они раскрывать личную жизнь публике и как к этому относится партнер. Когда я спрашивала своего мужа об этом, он сказал, что ему, наверное, было бы не совсем комфортно. Мне кажется, очень важно уважать друг друга и учитывать чувства партнера. Если когда-нибудь он сам захочет, я буду только рада показать всем своего мужа и рассказать, какой он у меня хороший и красивый.

Поддерживал ли муж ваше участие в "Фабрике звезд"?

Знаете, это очень интересная история, ведь на самом деле, если бы не мой муж, моей музыкальной карьеры могло бы и не быть.

Как-то я сидела дома после увольнения с работы и хотела просто отдохнуть, ничего не делать. Мы с мужем лежали вместе на диване, и я увидела таргетированную рекламу о поиске вокалистки в группу. И он сказал примерно так: "Ты же все равно сидишь дома. Ну, сходи, попробуй. Даже если просто потратишь время, ничего страшного не случится. Ты можешь просто попробовать". Я послушала его и пошла на прослушивание.

В группу я, кстати, не подошла. Но людям, которые сейчас составляют основу моей команды, очень понравились мои авторские песни, и они предложили мне создать сольный проект. Поэтому, если бы муж тогда не сказал мне попробовать, я, возможно, до сих пор работала бы баристой и мечтала о том, что когда-нибудь выпущу свою первую песню.

С "Фабрикой звезд" произошло нечто похожее. Я вообще не планировала подавать заявку. Просто выступала на мероприятии в заведении наших знакомых – они праздновали его день рождения и пригласили меня спеть. После выступления ко мне подошла девушка, которая, как выяснилось позже, была из команды кастинга. Она спросила, подавала ли я заявку на "Фабрику звезд". Я ответила, что нет. Тогда она предложила это сделать. Я согласилась в духе: "Ха, ладно". Так, с моего спонтанного решения и начался мой путь в проекте. Мне очень нравится думать, что моя жизнь, особенно творческая, состоит из множества счастливых и неожиданных совпадений. Это приятно.

POVIN' / Фото с инстаграма itsapovin

Я очень хотела, – POVIN' о желании представлять Украину на "Евровидении"

Недавно завершился прием заявок на Национальный отбор на "Евровидение". Рассматривали ли вы ранее возможность участия в нем? Хотели бы представить Украину на международном конкурсе?

В течение последних четырех лет я очень хотела принять участие в Национальном отборе. Но для меня есть один важный момент: я считаю, что на "Евровидение" нужно идти с песней, которая рассказывает о твоих чувствах, передает то, что ты переживаешь. Я решила, что не буду подавать заявку, пока не найду именно такую композицию. Просто присылать песню ради участия в конкурсе мне кажется странным, ведь это возможность снова рассказать всему миру об Украине и напомнить о ней.

Я нашла эту песню. Очень счастлива, что она у меня появилась. В ней есть слова, которые описывают то, что происходит внутри меня, особенно в течение последних пяти лет, а также то, что переживаем все мы. Я нашла правильные, на мой взгляд, слова и уже отправила заявку на Национальный отбор.

Хочется побаловать внутреннего ребенка, – POVIN' о призовых деньгах, сольном концерте и творческих планах

Уже решили, как распорядитесь денежным вознаграждением за победу? На что планируете его потратить?

У меня все довольно просто. Часть денег потрачу на свой первый сольный концерт. Планирую провести его 20 декабря и очень надеюсь, что все получится. Еще часть перечислю на нужды ВСУ. Сейчас выбираю проверенные фонды. Думаю, что это будет помощь на какую-нибудь боевую машину или другой подобный сбор. А все, что останется, потрачу на какую-нибудь прикольную вещь, которая меня порадует. Хочется немного побаловать внутреннего ребенка и просто ощутить эту победу.

Кроме подготовки к концерту, какие у вас творческие планы? Раньше вы рассказывали, что работаете над альбомом. Остается ли его выпуск в числе ближайших планов?

Альбом всегда в планах. Надеюсь, что он все-таки выйдет. Но подготовка к альбому и его создание – это процесс, который требует времени.

Как вы видите свое развитие как артистки? К чему стремитесь в ближайшее время?

Хочется большего, еще большего. Мне кажется, артист должен жаждать славы, иначе какой в этом смысл? Буду надеяться, что уже через несколько месяцев я привезу в Украину победу на "Евровидении". Пока что такой план.

А слава вас не пугает? Ведь вместе с популярностью может появиться больше внимания к вашей личной жизни и меньше уединения.

Я с детства пою и выступаю, поэтому всегда хотела развиваться в этом направлении. Конечно, путь большого артиста – это не только большие деньги и счастливая жизнь. На самом деле это очень сложный путь, требующий много работы. Но мне кажется, что все это того стоит.

POVIN' / Фото пресс-службы "Фабрики звезд"