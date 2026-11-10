Осенние тусовки и одинаковые прически: Позитив показал редкие кадры с подросшей дочерью

Певец Алексей Завгородний, известный как Позитив, порадовал поклонников новой порцией семейного контента со своей дочерью Марией.

Звездный папа показал милые осенние прогулки и домашние развлечения, на которых они с девочкой позируют с забавными одинаковыми хвостиками. Фотографиями с малышкой артист поделился на своей странице в инстаграме.

Исполнитель назвал эти теплые моменты "осенними тусовками с Марией Алексеевной". На опубликованных кадрах можно увидеть, как папа с дочкой наслаждаются совместным времяпрепровождением на свежем воздухе.

Алексей Завгородний с дочкой / Фото со страницы в инстаграме positiff

Помимо прогулок, Алексей запечатлел и уютные домашние посиделки, которые не обошлись без бьюти-экспериментов.

Алексей Завгородний с дочкой / Фото со страницы positiff в инстаграме

Напомним, что певец стал отцом 27 декабря 2024 года. Уже в конце следующего месяца девочка будет отмечать свой второй день рождения. Матерью Марии является известная танцовщица Юлия Сахневич.

А ранее гимнастка Лилия Подкопаева показала, как изменилась ее дочь, которой исполнилось 20 лет.