Позитив впервые стал отцом и рассекретил пол новорожденного малыша
Певец Позитив (Алексей Завгородний) и танцовщица Юлия Сахневич стали родителями. Супруги поделились радостной вестью с поклонниками.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Позитива. Артист раскрыл пол малыша и опубликовал его первые фото.
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Так, у Позитива и Юлии Сахневич родилась дочь, которую супруги назвали Марией. Певец поделился черно-белыми снимками с женой и новорожденной. Когда именно они стали родителями – не сообщается.
Мария Алексеевна. Добро пожаловать в этот сумасшедший мир,
– говорится в заметке.
Новоиспеченных родителей в комментариях уже поздравили хореограф Илона Гвоздева, режиссер Алан Бадоев, жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская, рэпер alyona alyona, ведущий Слава Демин, шоумен Анатолий Анатолич и другие. Приятные слова Позитиву и Сахневич также пишут поклонники.
Что известно о беременности Юлии Сахневич
- О беременности Юлии Сахневич стало известно в начале ноября прошлого года. В инстаграме Позитив опубликовал видео под свою песню "Діаманти", на котором танцовщица появилась с округлым животиком.
- Напомним, что Позитив и Сахневич танцевали вместе в 7 сезоне шоу "Танцы со звездами", именно тогда начали распространяться слухи об их романе, но они долгое время не подтверждали эту информацию.
- Через некоторое время Позитив таки рассекретил отношения с танцовщицей. Впоследствии влюбленные тайно поженились, радостную новость они скрывали около года.