Позитив впервые стал отцом и рассекретил пол новорожденного малыша

Певец Позитив (Алексей Завгородний) и танцовщица Юлия Сахневич стали родителями. Супруги поделились радостной вестью с поклонниками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Позитива. Артист раскрыл пол малыша и опубликовал его первые фото.

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Так, у Позитива и Юлии Сахневич родилась дочь, которую супруги назвали Марией. Певец поделился черно-белыми снимками с женой и новорожденной. Когда именно они стали родителями – не сообщается.

Мария Алексеевна. Добро пожаловать в этот сумасшедший мир,

– говорится в заметке.

Новоиспеченных родителей в комментариях уже поздравили хореограф Илона Гвоздева, режиссер Алан Бадоев, жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская, рэпер alyona alyona, ведущий Слава Демин, шоумен Анатолий Анатолич и другие. Приятные слова Позитиву и Сахневич также пишут поклонники.

Что известно о беременности Юлии Сахневич