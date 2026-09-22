Как это могло произойти в реабилитационном центре: СМИ раскрыли ужасную причину смерти сына Синди Кроуфорд

Неожиданная смерть 27-летнего Пресли Гербера, сына легендарной супермодели Синди Кроуфорд, стала настоящим шоком для мировой общественности. На данный момент официальные результаты токсикологической экспертизы еще не опубликованы, однако журналисты уже выяснили, что на самом деле унесло жизнь звездного наследника.

В течение последних десяти лет Пресли Гербер открыто боролся с зависимостью и сопутствующими психологическими проблемами. Парень искренне стремился выздороветь, поэтому добровольно обратился за помощью и поступил в специализированный реабилитационный центр. Однако, к большому сожалению, именно там его жизнь трагически оборвалась.

Авторитетное издание TMZ, известное своими надежными источниками в правоохранительных органах, обнародовало первые результаты экспертизы. По их информации, причиной смерти Пресли Гербера стала фатальная передозировка.

Пресли Гербер / Getty Images

Эту версию также подтверждает издание NY Post, которое получило доступ к записи звонка в службу 911. На аудиозаписи отчетливо слышно, как голос диспетчера сообщает о "остановке сердца" и "передозировке", повышая приоритет вызова. При этом указанный адрес полностью совпадает с местоположением реабилитационного центра, где лечился парень. К сожалению, медики уже ничем не смогли ему помочь.

Эта трагическая новость вызвала шквал возмущения в соцсетях. Главный вопрос, который сейчас не дает покоя общественности: как парень мог получить доступ к запрещенным веществам, находясь на лечении в закрытом медицинском учреждении.

В сети массово требуют провести тщательное расследование деятельности этого реабилитационного центра: "Это чрезвычайно печально, но мой вопрос в том, как вообще можно получить передозировку в реабилитационном центре?"

Пресли Гербер с сестрой / Getty Images

Напомним, что Пресли Гербер всегда откровенно делился своим трудным путем борьбы в соцсетях и не скрывал проблем от публики. Его звездная мама, Синди Кроуфорд, всегда поддерживала сына. Незадолго до его смерти супермодель опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что невероятно гордится Пресли.

