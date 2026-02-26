Впервые после ареста экс-принца Эндрю: Гарри и Меган Маркл совершили совместную международную поездку

Впервые за последние 18 месяцев принц Гарри и его жена Меган Маркл совершили совместную международную поездку.

В среду, 25 февраля, они прилетели в Иорданию. О деталях двухдневного визита герцога и герцогини Сассекской сообщило издание BBC.

Герцог и герцогиня Сассекские прилетели в столицу Иордании – Аммани – по приглашению генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Их визит происходит в непростое для королевской семьи время после ареста дяди Гарри – Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.

В рамках поездки супруги приняли участие в дискуссии, организованной ВОЗ. К обсуждению присоединились представители международных организаций, в частности ООН и ее агентств, а также дипломаты и доноры.

После официальной встречи Гарри и Меган посетили крупнейший в мире лагерь для сирийских беженцев Заатари. Также они посетили молодежный центр, которым занимается организация социального развития Questscope. Центр предлагает подросткам разнообразные занятия – от уроков искусства и фотографии до музыки и спорта. Такие инициативы призваны поддержать молодежь и помочь справиться с психологическими трудностями. Гарри и Меган пообщались с детьми, сыграли в футбол, посетили учебные классы, послушали выступления девушек, которые играли на традиционных арабских инструментах. Судя по фото, которые появились в соцсетях, визит имел теплую и дружескую атмосферу.

Принц Гарри и Меган Маркл прилетели в Иорданию / Скриншот из инстаграм-сторис

Для справки! Предыдущая международная поездка герцога и герцогини Сассекских состоялась в августе 2024 года – тогда они посетили Колумбию.

Что известно о ситуации с дядей принца Гарри?