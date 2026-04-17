Принц Гарри и Меган Маркл могут частично вернуться к королевским обязанностям, – СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл вызвали волну обсуждения после своей поездки в Австралию. В прессе появились слухи о том, что пара размышляет над тем, чтобы частично исполнять королевские обязанности.

Об этом сообщило издание The Telegraph. Журналисты ссылаются на источник, близкий к супругам.

Тур принца Гарри и Меган Маркл в Австралию прошел успешно. Супруги размышляют над тем, чтобы и в дальнейшем совершать подобные поездки.

Мы опробовали этот план действий, и он сработал. Можно назвать это "и здесь, и там" (half in, half out), а можно – как сказали бы они сами – просто делать то, что хочешь, и делать это хорошо. События этой недели лишь подтвердили: они выбрали правильный путь. И вполне вероятно, что именно такая модель станет примером на будущее,

– рассказал источник.

Визит Меган и Гарри в Австралию может стать основой для следующих поездок. Например, в Великобританию.

Причиной такого решения может быть то, что супругам нужно зарабатывать деньги. А сочетая коммерческие возможности с благотворительной деятельностью и общественным долгом, им удастся и получать средства на жизнь, и продолжать свою деятельность.

"Так живет 99,99% населения мира. Им приходится работать, чтобы зарабатывать на жизнь, им приходится оплачивать счета за электроэнергию, как и всем остальным. Они не финансируются за счет налогоплательщиков", – добавил еще один источник.

Напомним, в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл объявили об уходе от монаршей семьи. Это их решение получило неофициальное название "Мегзит". Пара изъявила желание жить независимо и защитить свою приватность.

