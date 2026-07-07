Королевский скандал: принца Гарри выпроводили из Букингемского дворца в последний момент

Букингемский дворец опроверг информацию о том, что принц Гарри остановится в королевской резиденции во время своего визита в Великобританию. Заявление команды герцога Сассекского было официально опровергнуто всего через 15 минут после его публикации.

Известный представитель королевской семьи оказался в эпицентре нового скандала из-за неожиданного решения своих монарших родственников. Долгожданный визит принца Гарри и Меган Маркл с двумя их детьми в Великобританию обернулся публичным унижением прямо перед закрытыми дверями дворца. Об этом официально сообщило авторитетное издание The Guardian.

Герцог Сассекский должен посетить Лондон и Бирмингем по рабочим делам, связанным с проведением "Игр непокоренных" – международных спортивных соревнований для раненых военнослужащих и ветеранов. Однако принц Гарри не будет проживать в Букингемском дворце во время своего долгожданного визита, несмотря на предыдущие громкие заявления его собственной команды.

Почему принцу Гарри отказали в последний момент

Сначала мировые СМИ подхватили новость о том, что бунтарский герцог Сассекский принял официальное приглашение Букингемского дворца остановиться в королевских покоях. Однако уже через 15 минут ситуация кардинально изменилась. Пресс-секретарь принца Гарри поспешил оправдаться и заявил, что щедрое предложение короля Чарльза III на самом деле "отозвали в последний момент".

В Букингемском дворце нашли довольно дипломатичное объяснение такому резкому шагу. Представители монарха отметили, что из-за слишком позднего уведомления со стороны команды герцога персонал просто не успел подготовить все необходимое для должного приема почетных гостей. Со своей стороны пресс-секретарь принца Гарри уточнил, что его начальник сначала стремился урегулировать все вопросы безопасности, и только после этого был готов принять королевское приглашение.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Как реагирует королевская семья на конфликт

Этот инцидент стал очередным подтверждением глубокого раскола в королевской семье. Как известно из предыдущих сообщений СМИ, принц Гарри стремился привезти свою жену Меган Маркл и детей – принца Арчи и принцессу Лилибет – в Великобританию, чтобы познакомить их с семьей, однако вопрос безопасности остается для него ключевым.

Недавно Меган Маркл поделилась фотографией принца Гарри с детьми, отметив, как они счастливы быть вместе.