Пасха с разминированных полей и особые писанки: принц Гарри получил важный подарок в Украине
- Принц Гарри во время визита в Украину получил символический подарок – пасхальную корзину с куличом и писанками.
- Писанки создала Оксана Цыбух, мать погибшего парамедика Ирины Цыбух.
- Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко вручила подарок и рассказала о работе по гуманитарному разминированию и программах поддержки ветеранов.
Во время своего недавнего визита в Украину принц Гарри получил чрезвычайно символический подарок – пасхальную корзину с паской, изготовленной из муки, собранной на разминированных украинских полях. Кроме того, к подарку добавили писанки, созданные матерью погибшего парамедика.
Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко лично вручила эту символическую корзину герцогу Сассекскому и рассказала подробности о встрече с принцем Гарри. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу вице-премьера.
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Юлия Свириденко объяснила, что подарок принцу Гарри демонстрирует настоящую цену, которую Украина платит из-за заминирования наших земель.
Пасху для пасхальной корзины выпекали бабушки из приграничной Сумской области, чьи села постоянно находятся в зоне риска взрывоопасных предметов,
– отметила министр экономики.
Особенно трогательным элементом подарка стали писанки, которые изготовила Оксана Цыбух – мать парамедика Ирины Цыбух, которая погибла в прошлом году в Харьковской области, когда ее автомобиль наехал на российскую мину.
Юлия Свириденко добавила, что во время встречи с принцем Гарри рассказала ему о работе, которую мы выполняем в гуманитарном разминировании, и поделилась о программах поддержки ветеранов, вызовах и потребностях, которые есть на этом пути.
Напомним, также с принцем Гарри встретилась парамедик Юлия Паевская "Тайра". Она показала совместные фото с герцогом Сассекским и рассказала свои впечатления от его визита в Украину.