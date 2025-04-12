Пасха с разминированных полей и особые писанки: принц Гарри получил важный подарок в Украине

Во время своего недавнего визита в Украину принц Гарри получил чрезвычайно символический подарок – пасхальную корзину с паской, изготовленной из муки, собранной на разминированных украинских полях. Кроме того, к подарку добавили писанки, созданные матерью погибшего парамедика.

Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко лично вручила эту символическую корзину герцогу Сассекскому и рассказала подробности о встрече с принцем Гарри. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу вице-премьера.

Не пропустите Украинский мальчик спел на сцене с Twenty One Pilots: "Выступление тронуло тысячи фанатов"

Юлия Свириденко объяснила, что подарок принцу Гарри демонстрирует настоящую цену, которую Украина платит из-за заминирования наших земель.

Пасху для пасхальной корзины выпекали бабушки из приграничной Сумской области, чьи села постоянно находятся в зоне риска взрывоопасных предметов,

– отметила министр экономики.

Особенно трогательным элементом подарка стали писанки, которые изготовила Оксана Цыбух – мать парамедика Ирины Цыбух, которая погибла в прошлом году в Харьковской области, когда ее автомобиль наехал на российскую мину.

Юлия Свириденко добавила, что во время встречи с принцем Гарри рассказала ему о работе, которую мы выполняем в гуманитарном разминировании, и поделилась о программах поддержки ветеранов, вызовах и потребностях, которые есть на этом пути.

Напомним, также с принцем Гарри встретилась парамедик Юлия Паевская "Тайра". Она показала совместные фото с герцогом Сассекским и рассказала свои впечатления от его визита в Украину.