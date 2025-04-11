Трудно было удержать тайну, – в Superhumans рассекретили детали визита принца Гарри в Украину

Герцог Сассекский впервые за годы войны тайно посетил Украину. Принц Гарри ознакомился с работой львовского реабилитационного центра Superhumans, где лечатся раненые военные и гражданские.

После того как он покинул Украину, генеральный директор Superhumans Ольга Руднева раскрыла подробности визита герцога. В частности, рассказала, трудно ли было "привезти" принца Гарри. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ольги.

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Приглашение в Украину герцог Сассекский получил от генерального директора Superhumans Рудневой еще год назад, а также во время февральских Игр Непокоренных в Канаде.

По ее словам, организовать приезд принца Гарри в Украину оказалось не столь сложной задачей, как сохранить это событие в тайне.

Трудно было удержать эту тайну,

– написала Ольга Руднева в инстаграм-сторис.

Ольга поделилась, что во Львове принц не только общался с пациентами и участниками Invictus Games, но и посетил мастерскую вышивальщиков, где оставил свою подпись на флаге.

Основатель Invictus Games также посетил операционную центра. "Ему все очень нравится, готов оперировать," – в шутку заметил медицинский директор Superhumans.

Символической деталью стало то, что герцог Сассекский носит браслет от Superhumans.

Кроме всего, принц Гарри еще послушал оркестр ветеранов на протезах.

Принц Гарри в Superhumans во Львове / Скриншоты из инстаграм-сторис

Заметим, накануне появилось первое видео тайного визита принца Гарри в Украину.