15 сентября, 09:55
Одна из самых печальных вещей, которые когда-либо видел, – принц Гарри о приезде в Украину

Марта Гнат
Основні тези
  • Принц Гарри посетил Киев, встретившись с ветеранами войны и премьер-министром Украины Юлией Свириденко, а также посетил народный мемориал на майдане Независимости.
  • Гарри выразил желание возложить венок в тишине, назвал войну ненужной, и предполагается, что мог встретиться с Владимиром Зеленским, хотя это официально не подтверждено.

Недавно, 12 сентября, принц Гарри приехал в Киев. Это был первый визит мужчины в украинскую столицу. Ему удалось встретиться с ветеранами войны и премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Оказалось, что когда принц посетил народный мемориал на майдане Независимости, то больше всего, что он хотел – побыть наедине среди тишины, пишет Show24 со ссылкой на издание Guardian.

Принц Гарри хотел возложить венок на месте, где чтят память павших защитников и защитниц. И его приезд вызвал большой ажиотаж среди людей, поэтому вокруг мужчины быстро собралась толпа. Чтобы исполнить свое желание, принц прошелся вглубь мемориала.

Я хотел найти место, где можно было бы положить венок в тишине, подальше от всех. Боже мой, там как в лабиринте. Я не осознавал, как далеко он зашел. Честно говоря, это одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо видел. Но также и одна из самых красивых, 
– заявил Гарри.

Также принц назвал войну ненужной и высказал мнение, что ее надо и можно было избежать.

Принц Гарри посетил мемориальный комплекс в Киеве / Фото Центра противодействия дезинформации

Впоследствии машина принца примерно на час отъехала от колонны. В СМИ предполагают, что Гарри, вероятно, встретился с Владимиром Зеленским, хотя британское правительство ранее дало понять, что не желает такого развития событий. Скорее всего ни принц, ни украинский президент не хотят объявлять о своей встрече. По возвращении все заметили, что герцог Сассекский довольно грустный.

В этот день в городе была новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Британское правительство назвало глупой политикой, если принц будет достоин такой чести (встречи с Владимиром Зеленским – ред. 24 Канал).

Ранее в Киев принца Гарри пригласила Ольга Руднева – основательница и генеральный директор травматологического центра Superhumans во Львове. Они встретились в Нью-Йорке, где женщина заверила, что это будет мощным сигналом поддержки, если мужчина приедет именно в украинскую столицу.

Когда принц встречался с ветеранами, матерями и родителями погибших и раненых, то каждый хотел обнять Гарри и сказать ему теплые слова. Это свидетельствует о том, что он очень популярен в Украине, а его поддержка многое значит для нашего общества.

Я думаю, что приезд принца Гарри сюда – это символ победы и силы. Люди смотрят на него и его военный опыт и видят, что он не боится приехать в Украину. Так важно, что он приехал, 
– подчеркнула Руднева.

В течение дня герцог получил немало подарков, а сам он был довольно смущенным своей популярностью в Украине.

Что еще известно о визите принца Гарри в Украину?

  • С ветеранами войны принц встретился в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
  • Премьер-министр Украины Юлия Свириденко также встретилась с герцогом Сассекским и показала ему последствия попадания российской ракеты в здание Кабмина.
  • Также принц встретился с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко. Кулинар вкусно накормил Гарри, а также вручил ему банку борщевой заправки, чтобы он "не забыл об этом вкусе".
  • Екатерина Сильченко, которая недавно вышла замуж, встретилась с принцем в рамках проекта #shoemarket, который помогает собирать средства на поддержку центра Superhumans.