Недавно, 12 сентября, принц Гарри приехал в Киев. Это был первый визит мужчины в украинскую столицу. Ему удалось встретиться с ветеранами войны и премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Оказалось, что когда принц посетил народный мемориал на майдане Независимости, то больше всего, что он хотел – побыть наедине среди тишины, пишет Show24 со ссылкой на издание Guardian.

Принц Гарри хотел возложить венок на месте, где чтят память павших защитников и защитниц. И его приезд вызвал большой ажиотаж среди людей, поэтому вокруг мужчины быстро собралась толпа. Чтобы исполнить свое желание, принц прошелся вглубь мемориала.

Я хотел найти место, где можно было бы положить венок в тишине, подальше от всех. Боже мой, там как в лабиринте. Я не осознавал, как далеко он зашел. Честно говоря, это одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо видел. Но также и одна из самых красивых,

– заявил Гарри.

Также принц назвал войну ненужной и высказал мнение, что ее надо и можно было избежать.

Принц Гарри посетил мемориальный комплекс в Киеве / Фото Центра противодействия дезинформации

Впоследствии машина принца примерно на час отъехала от колонны. В СМИ предполагают, что Гарри, вероятно, встретился с Владимиром Зеленским, хотя британское правительство ранее дало понять, что не желает такого развития событий. Скорее всего ни принц, ни украинский президент не хотят объявлять о своей встрече. По возвращении все заметили, что герцог Сассекский довольно грустный.

В этот день в городе была новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Британское правительство назвало глупой политикой, если принц будет достоин такой чести (встречи с Владимиром Зеленским – ред. 24 Канал).

Ранее в Киев принца Гарри пригласила Ольга Руднева – основательница и генеральный директор травматологического центра Superhumans во Львове. Они встретились в Нью-Йорке, где женщина заверила, что это будет мощным сигналом поддержки, если мужчина приедет именно в украинскую столицу.

Когда принц встречался с ветеранами, матерями и родителями погибших и раненых, то каждый хотел обнять Гарри и сказать ему теплые слова. Это свидетельствует о том, что он очень популярен в Украине, а его поддержка многое значит для нашего общества.

Я думаю, что приезд принца Гарри сюда – это символ победы и силы. Люди смотрят на него и его военный опыт и видят, что он не боится приехать в Украину. Так важно, что он приехал,

– подчеркнула Руднева.

В течение дня герцог получил немало подарков, а сам он был довольно смущенным своей популярностью в Украине.

