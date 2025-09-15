Одна из самых печальных вещей, которые когда-либо видел, – принц Гарри о приезде в Украину
- Принц Гарри посетил Киев, встретившись с ветеранами войны и премьер-министром Украины Юлией Свириденко, а также посетил народный мемориал на майдане Независимости.
- Гарри выразил желание возложить венок в тишине, назвал войну ненужной, и предполагается, что мог встретиться с Владимиром Зеленским, хотя это официально не подтверждено.
Недавно, 12 сентября, принц Гарри приехал в Киев. Это был первый визит мужчины в украинскую столицу. Ему удалось встретиться с ветеранами войны и премьер-министром Украины Юлией Свириденко.
Оказалось, что когда принц посетил народный мемориал на майдане Независимости, то больше всего, что он хотел – побыть наедине среди тишины, пишет Show24 со ссылкой на издание Guardian.
Может заинтересовать Принц Гарри впервые прокомментировал свою поездку в Британию и высказался о короле Чарльзе III
Принц Гарри хотел возложить венок на месте, где чтят память павших защитников и защитниц. И его приезд вызвал большой ажиотаж среди людей, поэтому вокруг мужчины быстро собралась толпа. Чтобы исполнить свое желание, принц прошелся вглубь мемориала.
Я хотел найти место, где можно было бы положить венок в тишине, подальше от всех. Боже мой, там как в лабиринте. Я не осознавал, как далеко он зашел. Честно говоря, это одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо видел. Но также и одна из самых красивых,
– заявил Гарри.
Также принц назвал войну ненужной и высказал мнение, что ее надо и можно было избежать.
Принц Гарри посетил мемориальный комплекс в Киеве / Фото Центра противодействия дезинформации
Впоследствии машина принца примерно на час отъехала от колонны. В СМИ предполагают, что Гарри, вероятно, встретился с Владимиром Зеленским, хотя британское правительство ранее дало понять, что не желает такого развития событий. Скорее всего ни принц, ни украинский президент не хотят объявлять о своей встрече. По возвращении все заметили, что герцог Сассекский довольно грустный.
В этот день в городе была новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Британское правительство назвало глупой политикой, если принц будет достоин такой чести (встречи с Владимиром Зеленским – ред. 24 Канал).
Ранее в Киев принца Гарри пригласила Ольга Руднева – основательница и генеральный директор травматологического центра Superhumans во Львове. Они встретились в Нью-Йорке, где женщина заверила, что это будет мощным сигналом поддержки, если мужчина приедет именно в украинскую столицу.
Когда принц встречался с ветеранами, матерями и родителями погибших и раненых, то каждый хотел обнять Гарри и сказать ему теплые слова. Это свидетельствует о том, что он очень популярен в Украине, а его поддержка многое значит для нашего общества.
Я думаю, что приезд принца Гарри сюда – это символ победы и силы. Люди смотрят на него и его военный опыт и видят, что он не боится приехать в Украину. Так важно, что он приехал,
– подчеркнула Руднева.
В течение дня герцог получил немало подарков, а сам он был довольно смущенным своей популярностью в Украине.
Что еще известно о визите принца Гарри в Украину?
- С ветеранами войны принц встретился в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
- Премьер-министр Украины Юлия Свириденко также встретилась с герцогом Сассекским и показала ему последствия попадания российской ракеты в здание Кабмина.
- Также принц встретился с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко. Кулинар вкусно накормил Гарри, а также вручил ему банку борщевой заправки, чтобы он "не забыл об этом вкусе".
- Екатерина Сильченко, которая недавно вышла замуж, встретилась с принцем в рамках проекта #shoemarket, который помогает собирать средства на поддержку центра Superhumans.