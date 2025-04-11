Поездка во Львов, внимание к ветеранам: как принц Гарри поддерживает Украину во время большой войны
- Принц Гарри посетил Львов и поддержал украинских ветеранов, общаясь с ними в клинике Superhumans Centre.
- Он последовательно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения, осудив российскую агрессию и организовав финансовую помощь.
- Гарри активно вовлечен в Invictus Games, где особенно поддерживает украинских участников, включая Юлию "Тайру" Паевскую, которая получила серебряную медаль в 2023 году.
- Он выразил желание продолжать поддержку Украины и подчеркнул важность международной солидарности с украинцами.
Члены королевской семьи, согласно протоколу, не могут высказываться по политическим ситуациям. Но вся британская монаршая семья поддержала Украину и продолжает это делать до сих пор. Среди них и принц Гарри, который недавно впервые приехал во Львов.
Принц Гарри последователен в поддержке Украины – он осудил российскую агрессию еще в первые дни полномасштабного вторжения. Show 24 подробнее расскажет о том, как сын короля Чарльза III уделяет внимание украинцам, ветеранам и их семьям.
Обратите внимание Принц Гарри совершил неанонсированный визит в Украину, – The Telegraph
Важные слова в первые дни большой войны
В первые дни полномасштабного вторжения принц Гарри и Меган Маркл сделали важное заявление и осудили российское наступление. Они были первыми среди членов королевской семьи, кто высказался в поддержку Украины.
Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, и все мы в Archewell поддерживаем народ Украины, выступая против этого нарушения международного и гуманитарного права. И призываем мировое сообщество и его лидеров сделать то же самое,
– говорилось в заявлении.
В марте 2022 супруги перечислили деньги благотворительным организациям, поддерживающих Украину. Это пожертвование было в память о погибшем на войне Сергее Караиване – спортсмена и бывшего участника соревнований Invictus Games, которые основал принц Гарри.
Постоянное внимание к украинцам на Играх непокоренных
Уже в апреле 2022 традиционно начались соревнования Invictus Games, "Игры непокоренных" – международный конкурс в паралимпийском стиле, в которых принимают участие ветераны войны и военнослужащие после ранений.
Принц Гарри начал соревнования с речи об Украине.
Вы сказали мне вчера, почему решили присоединиться к нам несмотря ни на что. Вы сказали, что пришли на эту глобальную арену не просто для того, чтобы показать свою силу, а чтобы сказать свою правду, правду о том, что происходит в вашей стране,
– сказал сын короля украинской команде.
Ежегодно на Играх непокоренных принц Гарри уделял особое внимание украинским ветеранам. В 2023 он стал на одно колено рядом с украинским воином, который потерял две ноги на войне.
В 2025 принц Гарри в очередной раз открыл Игры непокоренных и снова не забывал об Украине. Он встречался с украинскими ветеранами и их семьями, охотно делал совместные фото с украинской символикой. В один из дней он даже показался с шевроном бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины.
Принц Гарри с украинцами / Фото из инстаграма Игр непокоренных
Принц Гарри с шевроном НГУ / Фото из телеграма НГУ
Разговор с Юлией "Тайрой"
Парамедик Юлия (Тайра) Паевская признавалась, что после освобождения из плена ей звонил принц Гарри. Он сказал, что поддерживает Украину и украинцев, а Игры непокоренных всегда будут заботиться об участниках.
В 2023 Юля "Тайра" Паевская снова стала участницей Игр Непокоренных и завоевала серебряную медаль – второе место в заплыве на 50-метровой дистанции в вольном стиле среди женщин. Награду ей вручал принц Гарри.
Принц Гарри и Меган Маркл с Юлией Паевской / Фото из инстаграма Игр непокоренных
Первый визит в Украину
10 апреля стало известно, что принц Гарри прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Сын короля приехал во Львов, в клинику Superhumans Centre. Он общался с ветеранами и военными после ранений, встретился с СЕО центра Ольгой Рудневой и министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.
Это мой первый визит в Украину – и точно не последний. Для меня было огромной честью и привилегией приехать сюда вместе с делегацией Invictus, с некоторыми из наших спортсменов и участников игр из Великобритании за последние десять лет. Я хочу напомнить Украине, что мир стоит рядом с ней,
– сказал принц Гарри.
Принц Гарри в Украине: видео
Также принц Гарри посетил операционную, где восстанавливали слух украинскому военному. Визит сына короля войдет в историю и приведет к еще более тесному сотрудничеству Украины и Invictus Games.