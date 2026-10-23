Страх потери: принц Гарри рассказал, как чувствует себя его больной раком отец

Принц Гарри поделился новостями о здоровье короля Чарльза III, который проходит лечение от рака. По словам герцога Сассекского, отец поправляется. В то же время он признался, что болезнь монарха заставляет его задумываться о возможной утрате.

Об этом Гарри рассказал в интервью GQ. В ходе беседы журналист поделился собственным опытом переживаний, связанных с онкологическим заболеванием отца. Он спросил принца, знакомо ли ему чувство горя еще до потери близкого человека.

Гарри признался, что ему знакомы такие переживания.

Да, чувствовал. И думаю, что это, возможно, помогает,

– ответил принц.

Он добавил, что потеря родителей и друзей – опыт, объединяющий многих людей.

Далее собеседник спросил, не возвращает ли болезнь отца болезненные переживания, связанные с внезапной смертью матери Гарри, принцессы Дианы. Именно в ответ на это герцог сообщил об улучшении состояния Чарльза.

Да, но ему становится лучше,

– сказал принц.

Король Чарльз III / Getty Images

Гарри также отметил, что для него есть большая разница между потерей одного из родителей и обоих. В то же время подробностей лечения короля он не раскрывал.

Напомним, Букингемский дворец сообщил об онкологическом заболевании у Чарльза III в 2024 году. Конкретный тип рака публично не назывался. Монарх продолжает лечение.