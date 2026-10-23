Страх втрати: принц Гаррі розповів, як почувається його хворий на рак батько

Про це Гаррі розповів в інтерв'ю GQ. Під час розмови журналіст поділився власним досвідом переживань через онкологічне захворювання батька. Він запитав принца, чи знайоме йому відчуття горя ще до втрати близької людини.

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Гаррі зізнався, що йому знайомі такі переживання.

Так, відчував. І думаю, що це, можливо, допомагає– відповів принц.

Він додав, що втрата батьків і друзів – досвід, який об'єднує багатьох людей.

Далі співрозмовник запитав, чи не повертає хвороба батька болісні переживання, пов'язані з раптовою смертю матері Гаррі, принцеси Діани. Саме у відповідь на це герцог повідомив про покращення стану Чарльза.

Так, але йому стає краще– сказав принц.

Король Чарльз III / Getty Images

Гаррі також зауважив, що для нього є велика різниця між втратою одного з батьків і обох. Водночас подробиць лікування короля він не розкривав.

Нагадаємо, Букінгемський палац повідомив про онкологічне захворювання Чарльза III у 2024 році. Конкретний тип раку публічно не називали. Монарх продовжує лікування.