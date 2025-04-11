Со всеми пообнимался: появилось первое видео тайного визита принца Гарри в Украину

Основатель Invictus Games и герцог Сассекский Гарри впервые посетил Украину. Он провел день с участниками Игр Непокоренных разных лет и пациентами реабилитационного центра во Львове. В сети впервые показали видео с визита принца Гарри во Львов.

Дело в том, общественность узнала о визите только после того, как герцог Сассекский покинул Украину. Сообщает Show 24 со ссылкой на Superhumans Center.

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Так, во время визита 40-летний принц Гарри ознакомился с работой львовского ортопедического центра Superhumans, где оказывают помощь раненым военнослужащим и гражданским.

Герцога сопровождала делегация Фонда Игры Непокоренных, в которую входили четверо ветеранов, которые ранее сами проходили подобную реабилитацию. По словам пресс-секретаря принца, приглашение посетить центр Гарри получил от генерального директора заведения Ольги Рудневой год назад, а также во время февральских Invictus Games в Ванкувере и Уистлере.

Для справки! Принц Гарри основал Invictus Games в 2014 году для популяризации спортивных соревнований среди раненых военнослужащих и ветеранов, подобных Паралимпийским играм.

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В рамках программы визита герцог посетил операционную во время сложной операции по восстановлению слуха ветерану, а также встретился с медицинским персоналом и пациентами центра. Особенно трогательной стала встреча принца с 10-летним Романом Олексивым, который получил ожоги 45% тела в результате российского ракетного удара по Виннице в июле 2022 года.

Принц Гарри встретился у нас со всеми ребятами, которые принимали участие в играх этой зимой – не только с суперами. Он невероятно отзывчивый и эмоционально щедрый – никаких королевских ритуалов. Со всеми пообнимался, для всех нашел комплимент, экскурсию по Центру прошел внимательно и с неподдельным интересом,

– поделился впечатлениями основатель клиники Superhumans Center Андрей Ставницер.

Во время пребывания в Украине герцог также провел встречу с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

Это мой первый визит в Украину – и точно не последний. Для меня было огромной честью и привилегией приехать сюда вместе с делегацией Invictus. Увидеть невероятную, потрясающую реабилитацию и уход, которые здесь предоставляют под одной крышей, специально созданным для этого, – это просто поражает,

– отметил принц Гарри.

Важно отметить, что принц Гарри стал вторым членом британской Королевской семьи, который посетил Украину с начала полномасштабного российского вторжения. В прошлом году визит в Киев осуществила его тетя Софи, герцогиня Эдинбургская.