Бывший принц Эндрю пошел на решительный шаг из-за скандала с Эпштейном: объявил войну полиции

Брат короля Чарльза III, бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, подал иск против полиции долины Темзы, чтобы оспорить законность проведенных у него обысков и своего ареста. Для британской монархии это довольно провокационный и необычный прецедент.

Бывший герцог Йоркский решил обжаловать ордера, выданные судом Олд-Бейли по запросу правоохранительных органов, сообщают The Telegraph и Politico. Как известно, на основании этих документов полиция провела рейды и обыски в двух его резиденциях – поместье Сандрингем и бывшей виндзорской усадьбе Royal Lodge. Адвокаты Эндрю намерены доказать в ходе судебного пересмотра в Высоком суде, что действия полиции были неправомерными, а сам ордер выдан с нарушениями.

Особое возмущение у стороны защиты вызвал факт громкого демонстративного ареста, а не обычного вызова на допрос. Вместе с тем в самой полицейской среде возникли дискуссии относительно целесообразности такого жесткого задержания. В ближайшие дни Высокий суд соберется на закрытое заседание, чтобы решить, следует ли обнародовать судебные материалы, связанные с этим иском.

Брат короля Чарльза III Эндрю / Getty Images

Почему арестовали бывшего принца Эндрю

Расследование против Эндрю разворачивается вокруг его многолетних связей с осужденным американским финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в тюрьме в 2019 году.

Ситуация для королевской семьи резко обострилась в конце 2025 и в начале 2026 года. В октябре прошлого года Эндрю официально лишили титула принца из-за скандалов и обвинений, связанных с Эпштейном.

Далее, в конце 2025 года и в начале этого года Министерство юстиции США обнародовало новые массивы архивных документов по делу Эпштейна, в которых фигурировали фотографии и упоминания об Эндрю.

В феврале 2026 года после обнародования очередной части документов Министерства юстиции США полиция арестовала Эндрю по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Следователи подозревают, что, занимая должность специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям, он мог передавать конфиденциальную информацию Эпштейну и другим посторонним лицам.

Из-за всего этого скандала с Эпштейном бывший принц Эндрю практически стал изгоем в королевской семье. Его даже лишили любимого королевского развлечения.