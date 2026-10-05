Колишній герцог Йоркський вирішив оскаржити ордери, видані судом Олд-Бейлі на запит правоохоронців, пишуть The Telegraph і Politico. Як відомо, на підставі цих документів поліція провела рейди та обшуки у двох його резиденціях – маєтку Сандрінгем та колишній віндзорській садибі Royal Lodge. Адвокати Ендрю прагнуть довести через судовий перегляд у Високому суді, що дії поліції були неправомірними, а сам ордер видано з порушеннями.

Окреме обурення сторони захисту викликав факт гучного демонстративного арешту, а не звичайний виклик на допит. Разом із тим, у самому поліцейському середовищі виникли дискусії щодо доцільності такого жорсткого затримання. Найближчими днями Високий суд збереться на закрите засідання, щоб вирішити, чи оприлюднювати судові матеріали, пов'язані з цим позовом.

Брат короля Чарльза III Ендрю / Getty Images

Чому заарештували колишнього принца Ендрю

Розслідування проти Ендрю розгортається довкола його багаторічних зв'язків із засудженим американським фінансистом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, який наклав на себе руки у в'язниці у 2019 році.

Ситуація для монаршої родини стрімко загострилася наприкінці 2025 та на початку 2026 року. У жовтні минулого року Ендрю офіційно позбавили титулу принца через скандали та звинувачення, пов'язані з Епштейном.

Далі наприкінці 2025 року та на початку цього мін'юст США оприлюднив нові масиви архівних документів у справі Епштейна, де фігурували фотографії та згадки Ендрю.

У лютому 2026 року після оприлюднення чергової частини документів Міністерства юстиції США поліція заарештувала Ендрю за підозрою у зловживанні службовим становищем. Слідчі підозрюють, що, обіймаючи посаду спеціального представника Великої Британії з міжнародної торгівлі та інвестицій, він міг передавати конфіденційну інформацію Епштейну та іншим стороннім особам.

Через весь цей скандал з Епштейном колишній принц Ендрю практично став ізгоєм у королівській родині. Його навіть позбавили улюбленої королівської розваги.