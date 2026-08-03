Впервые на Играх Содружества: принц Луи стал главной звездой мероприятия

1 августа принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с тремя детьми посетили Игры Содружества 2026 года в Глазго.

Это появление стало особенным, ведь 8-летний принц Луи впервые присоединился к родителям на Играх Содружества. Кроме того, это был первый совместный визит всех троих детей принца и принцессы Уэльских на эти престижные соревнования. Об этом написало издание InStyle.

Помимо просмотра соревнований, члены королевской семьи встретились со спортсменами сборной Уэльса и их семьями, а также пообщались с юными атлетами, которых поддерживает благотворительная организация SportsAid. Для Кейт Миддлтон эта встреча имела особое значение, ведь она является покровительницей фонда.

Но, как это часто бывает, главной звездой мероприятия стал принц Луи. Восьмилетний сын супругов выделялся среди родных ярко-голубой футболкой-поло, а во время соревнований не сдерживал своих эмоций и в очередной раз порадовал публику своими фирменными забавными гримасами.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с тремя детьми посетили Игры Содружества 2026 / Фото Getty Images

Естественность младшего сына принца и принцессы Уэльских уже давно стала его визитной карточкой.

Поэтому и на этот раз именно Луи оказался в центре внимания фотографов и поклонников королевской семьи, в очередной раз доказав, что детская искренность легко затмевает даже самые торжественные протокольные мероприятия.

Кстати, свой восьмой день рождения принц Луи отпраздновал всего несколько месяцев назад – 23 апреля. Тогда принц и принцесса Уэльские опубликовали новый портрет сына.