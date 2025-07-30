На днях принц Уильям вместе с принцессой Шарлоттой посетил финал женского чемпионата Европы по футболу. На камеру попал милый момент, который произошел между отцом и дочерью после матча.

Соответствующее видео появилось в инстаграме принца и принцессы Уэльских, передает Show 24. Семья также поздравила женскую сборную Англии по футболу, которая победила Испанию.

К слову Редкий выход дочери с папой: принцесса Шарлотта и принц Уильям показались вместе в Швейцарии

Принц и принцесса Уэльские опубликовали на своей странице видео, в котором собрали самые яркие моменты со дня футбольного матча. Камера, в частности, зафиксировала момент, как Уильям и Шарлотта обнимаются на поле после победы сборной Англии. Королевская семья поздравила команду и написала, что гордится девушками.

Напомним, что финал женского чемпионата Европы по футболу проходил в городе Базель, что в Швейцарии, на стадионе Санкт-Якоб Парк. Принц Уильям является патроном Футбольной ассоциации – это руководящий орган футбола в Англии.

Присутствие дочери рядом с отцом на матче стало особенным. Ранее Уильям называл Шарлотту "будущей звездой" в футболе. В 2022 году он передал послание от девочки национальной сборной.

"Шарлотта хотела, чтобы я сказал вам, что она действительно хорошо играет на воротах. Она сказала: "Пожалуйста, передай им это". Она – будущая звезда", – сообщил принц команде.

Ранее мы писали об образе принцессы Шарлотты на финале мужского Уимблдонского турнира.