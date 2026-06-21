Show24 Королевские семьи Працював на фермі і мив туалети: маловідомі факти про принца Віляма
21 июня, 09:08
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Работал на ферме и мыл туалеты: малоизвестные факты о принце Уильяме

Марта Гнат

Принц Уильям – следующий король после Чарльза III. Сегодня, 21 июня, ему исполняется 44 года. Покойная Елизавета II очень его любила, а в прессе не раз писали, что его родной брат Гарри сильно отличается от него по характеру и поведению.

Если проследить деятельность герцога до того момента, когда он взял на себя королевские полномочия, то его деятельность была очень похожа на ту, которой когда-то занималась принцесса Диана. Она часто публично поднимала важные темы, касающиеся семей, больных СПИДом, войн, разминирования полей и т. д. За это её называли "королевой человеческих сердец". Чтобы лучше узнать о будущем короле Великобритании, 24 Канал предлагает далее в материале ознакомиться с малоизвестными фактами из его жизни.

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  • У принца Уильяма было много прозвищ

Когда он был совсем маленьким, сына принцессы Дианы называли "Принц-плакса". Его так прозвали из-за плаксивого характера.

Принц Уильям в детстве с матерью Дианой и отцом Чарльзом / Фото Getty Images

В юности он получил прозвище "Большой Вилли", ведь в 20 лет его рост превышал 190 сантиметров.

Чарльз III с сыновьями / Фото Getty Images

В 2009 году сын Чарльза III получил травму во время игры в гольф. Мяч попал ему в голову, в результате чего образовалась рана. Когда она зажила, на лбу остался заметный шрам. Из-за этого принца Уильяма стали называть Гарри Поттером.

Шрам принца Уильяма / Фото Marie Claire

  • Принц Уильям и Кейт Миддлтон расставались

Пара познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете (Шотландия). Сначала между ними были дружеские отношения, и только через год их охватили романтические чувства.

В 2004 году Кейт и Уильям впервые расстались. Принц говорил, что это произошло из-за того, что они были молоды, вспыльчивы и имели разные характеры. В 2007 году пара снова ненадолго рассталась, однако летом возобновила отношения. Тогда Уильям даже усомнился в продолжении отношений, однако в 2011 году всё же состоялась долгожданная королевская свадьба.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

  • Старший сын Чарльза III занимался волонтерством

Перед поступлением в университет внук Елизаветы II взял годичный перерыв. Это время он посвятил волонтерству, побывав в странах Африки и Южной Америки. Когда он три месяца пробыл в Чили, то не стеснялся мыть там туалеты.

Он сказал, что хочет, чтобы к нему относились так же, как и ко всем, и именно так и было. Когда вы видели, как он моет туалеты, это не было на камеру, он действительно мыл уборные, 
– поделился воспоминаниями логист, руководитель экспедиций Грэм Хорсни, пишет Marie Claire.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Пакистане / Фото Getty Images

  • Работа на ферме

В Англии Уильям даже несколько месяцев проработал на ферме. Издание The Telegraph писало, что такой опыт для принца стал самым экзотическим.

  • Принц Уильям семь лет посвятил службе

Как будущий монарх, сын Чарльза III прошел обязательную военную подготовку. Уильям выбрал Военно-воздушные силы Великобритании. За время службы в качестве пилота он провел в небе около 1301 часа и принял участие в 150 спасательных операциях.

Принц Уильям / Фото Getty Images

Также напомним, что у королевского потомка трое детей. Его младший брат Гарри и невестка Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали жить в США. Сегодня принц Гарри активно поддерживает Украину и часто приезжает в Киев, чтобы своими действиями продемонстрировать свою позицию.

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