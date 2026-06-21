Если проследить деятельность герцога до того момента, когда он взял на себя королевские полномочия, то его деятельность была очень похожа на ту, которой когда-то занималась принцесса Диана. Она часто публично поднимала важные темы, касающиеся семей, больных СПИДом, войн, разминирования полей и т. д. За это её называли "королевой человеческих сердец". Чтобы лучше узнать о будущем короле Великобритании, 24 Канал предлагает далее в материале ознакомиться с малоизвестными фактами из его жизни.

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У принца Уильяма было много прозвищ

Когда он был совсем маленьким, сына принцессы Дианы называли "Принц-плакса". Его так прозвали из-за плаксивого характера.

Принц Уильям в детстве с матерью Дианой и отцом Чарльзом / Фото Getty Images

В юности он получил прозвище "Большой Вилли", ведь в 20 лет его рост превышал 190 сантиметров.

Чарльз III с сыновьями / Фото Getty Images

В 2009 году сын Чарльза III получил травму во время игры в гольф. Мяч попал ему в голову, в результате чего образовалась рана. Когда она зажила, на лбу остался заметный шрам. Из-за этого принца Уильяма стали называть Гарри Поттером.

Шрам принца Уильяма / Фото Marie Claire

Принц Уильям и Кейт Миддлтон расставались

Пара познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете (Шотландия). Сначала между ними были дружеские отношения, и только через год их охватили романтические чувства.

В 2004 году Кейт и Уильям впервые расстались. Принц говорил, что это произошло из-за того, что они были молоды, вспыльчивы и имели разные характеры. В 2007 году пара снова ненадолго рассталась, однако летом возобновила отношения. Тогда Уильям даже усомнился в продолжении отношений, однако в 2011 году всё же состоялась долгожданная королевская свадьба.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Старший сын Чарльза III занимался волонтерством

Перед поступлением в университет внук Елизаветы II взял годичный перерыв. Это время он посвятил волонтерству, побывав в странах Африки и Южной Америки. Когда он три месяца пробыл в Чили, то не стеснялся мыть там туалеты.

Он сказал, что хочет, чтобы к нему относились так же, как и ко всем, и именно так и было. Когда вы видели, как он моет туалеты, это не было на камеру, он действительно мыл уборные,

– поделился воспоминаниями логист, руководитель экспедиций Грэм Хорсни, пишет Marie Claire.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Пакистане / Фото Getty Images

Работа на ферме

В Англии Уильям даже несколько месяцев проработал на ферме. Издание The Telegraph писало, что такой опыт для принца стал самым экзотическим.

Принц Уильям семь лет посвятил службе

Как будущий монарх, сын Чарльза III прошел обязательную военную подготовку. Уильям выбрал Военно-воздушные силы Великобритании. За время службы в качестве пилота он провел в небе около 1301 часа и принял участие в 150 спасательных операциях.

Принц Уильям / Фото Getty Images

Также напомним, что у королевского потомка трое детей. Его младший брат Гарри и невестка Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали жить в США. Сегодня принц Гарри активно поддерживает Украину и часто приезжает в Киев, чтобы своими действиями продемонстрировать свою позицию.