Якщо простежити діяльність герцога до моменту, коли він перебрав на себе королівські повноваження, то його діяльність була дуже схожою на ту, яку колись виконувала принцеса Діана. Вона часто підіймала публічно важливі теми щодо сімей, хворих на СНІД, війн, розмінування полів тощо. За це її називали "королевою людських сердець". Щоб краще дізнатись про майбутнього короля Великої Британії, 24 Канал пропонує далі у матеріалі прочитати маловідомі факти з його життя.

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Принц Вільям мав багато прізвиськ

Коли був геть маленьким, то сина принцеси Діани називали Принц ридання. Його так прозвали через плаксиву натуру.

Принц Вільям у дитинстві з матір'ю Діаною і батьком Чарльзом / Фото Getty Images

У юності отримав прізвисько "Великий Віллі", адже у 20 років його ріст був понад 190 сантиметрів.

Чарльз III з синами / Фото Getty images

У 2009 році син Чарльза III травмувався під час гри у гольф. М'яч влучив йому у голову, через що з'явилась рана. Коли вона загоїлась, то на лобі залишився помітний шрам. Через це принца Вільяма почали називати Гаррі Поттером.

Шрам принца Вільяма / Фото Marie Claire

Принц Вільям і Кейт Міддлтон розходились

Пара познайомилась під час навчання в Сент-Ендрюському університеті (Шотландія). Спершу між ними були дружні стосунки й лише через рік їх огорнули романтичні взаємини.

У 2004 році Кейт і Вільям вперше розійшлись. Принц казав, що це сталось через те, що вони були молоді, запальні та з різними характерами. У 2007 році пара знову ненадовго розійшлась, однак влітку відновила стосунки. Тоді Вільям навіть засумнівався у продовженні відносин, однак у 2011 році все ж відбулось довгоочікуване королівське весілля.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Старший син Чарльза III займався волонтерством

Перед вступом до вишу, онук Єлизавети II взяв річну перерву. Цей час він присвятив волонтерству, побувавши у країнах Африки та Південної Америки. Коли три місяці перебував у Чилі, то не соромився мити там туалети.

Він сказав, що хоче, аби до нього ставилися так, як і до всіх, і саме так і було. Коли ви бачили, як він миє туалети, то це не було на камеру, він справді мив убиральні,

– заявив ділився спогадами логіст, керівник експедицій Грем Хорсні, пише Marie Claire.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані / Фото Getty Images

Робота на фермі

У Англії Вільям навіть декілька місяців попрацював на фермі. Видання The Telegraph писало, що такий досвід для принца став найекзотичнішим.

Принц Вільям сім років віддав службі

Як майбутній монарх, син Чарльза III пройшов обов'язкову військову підготовку. Вільям обрав Повітряні сили Великої Британії. За час служби, як пілот, він провів у небі близько 1301 години і взяв участь у 150 рятувальних операціях.

Принц Вільям / Фото Getty Images

Також нагадаємо, що королівський нащадок має трьох дітей. Його молодший брат Гаррі та невістка Меган Маркл відмовились від королівських обов'язків і перебрались жити до США. Сьогодні принц Гаррі активно підтримує Україну та часто приїздить до Києва, щоб діями проявити свою позицію.