Королевская семья показала новое фото принца Уильяма с Шарлоттой, которая является его копией

21 июня свой день рождения отмечает принц Уильям. Старшему сыну короля Чарльза III исполнилось 44 года.

Кейт Миддлтон, Джордж, Луи и Шарлотта поздравили Уильяма с 44-летием и Днём отца, который также отмечается сегодня, на официальной странице принца и принцессы Уэльских в инстаграме.

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Королевская семья опубликовала ранее невиданное фото принца Уильяма с дочерью – принцессой Шарлоттой. Их сфотографировал Мэтт Портеус в садах Кенсингтонского дворца после возвращения с парада Trooping the Colour, который состоялся в Лондоне 13 июня.

С днём рождения и с Днём отца, лучшего папы в мире! Мы тебя очень любим,

– говорится в посте.

Принц Уильям и Шарлотта / Фото с инстаграма принца и принцессы Уэльских

Король Чарльз III также поздравил старшего сына с днём рождения. В инстаграм-сториз монарх опубликовал совместное фото с Уильямом, сделанное в Лондонском музее естественной истории в октябре 2025 года.

Король Чарльз III и принц Уильям / Скриншот с инстаграма королевской семьи

Краткая биография принца Уильяма