Королевская семья показала новое фото принца Уильяма с Шарлоттой, которая является его копией
21 июня свой день рождения отмечает принц Уильям. Старшему сыну короля Чарльза III исполнилось 44 года.
Кейт Миддлтон, Джордж, Луи и Шарлотта поздравили Уильяма с 44-летием и Днём отца, который также отмечается сегодня, на официальной странице принца и принцессы Уэльских в инстаграме.
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Королевская семья опубликовала ранее невиданное фото принца Уильяма с дочерью – принцессой Шарлоттой. Их сфотографировал Мэтт Портеус в садах Кенсингтонского дворца после возвращения с парада Trooping the Colour, который состоялся в Лондоне 13 июня.
С днём рождения и с Днём отца, лучшего папы в мире! Мы тебя очень любим,
– говорится в посте.
Король Чарльз III также поздравил старшего сына с днём рождения. В инстаграм-сториз монарх опубликовал совместное фото с Уильямом, сделанное в Лондонском музее естественной истории в октябре 2025 года.
Краткая биография принца Уильяма
- Принц Уильям родился 21 июня 1982 года в больнице Святой Марии в Лондоне. Он является старшим сыном короля Чарльза III и принцессы Дианы, у него есть младший брат, принц Гарри.
- Принц Уэльский занимает первое место в списке наследования британского престола. За ним следуют его дети – Джордж, Шарлотта и Луи, а пятым в списке стоит герцог Сассекский.
- 29 апреля 2011 года Уильям женился на Кейт Миддлтон. Свадьба состоялась в Вестминстерском аббатстве. Они познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете.