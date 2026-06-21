Кейт Міддлтон, Джордж, Луї та Шарлотта привітали Вільяма з 44-річчям і Днем батька, який також відзначається сьогодні, на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в інстаграмі.

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Королівська сім'я опублікувала раніше небачене фото принца Вільяма з дочкою – принцесою Шарлоттою. Їх сфотографував Метт Портеус в садах Кенсінгтонського палацу після повернення з параду Trooping the Colour, який відбувся в Лондоні 13 червня.

З днем народження та з Днем батька, найкращого тата у світі! Ми тебе дуже любимо,

– йдеться у дописі.

Принц Вільям і Шарлотта / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Король Чарльз III також привітав старшого сина з днем народження. В інстаграм-сториз монарх поширив спільне фото з Вільямом, зроблене у Лондонському музеї природної історії в жовтні 2025 року.

Король Чарльз III та принц Вільям / Скриншот з інстаграму королівської родини

Коротка біографія принца Вільяма