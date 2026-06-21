Кейт Міддлтон, Джордж, Луї та Шарлотта привітали Вільяма з 44-річчям і Днем батька, який також відзначається сьогодні, на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в інстаграмі.
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Королівська сім'я опублікувала раніше небачене фото принца Вільяма з дочкою – принцесою Шарлоттою. Їх сфотографував Метт Портеус в садах Кенсінгтонського палацу після повернення з параду Trooping the Colour, який відбувся в Лондоні 13 червня.
З днем народження та з Днем батька, найкращого тата у світі! Ми тебе дуже любимо,
– йдеться у дописі.
Принц Вільям і Шарлотта / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських
Король Чарльз III також привітав старшого сина з днем народження. В інстаграм-сториз монарх поширив спільне фото з Вільямом, зроблене у Лондонському музеї природної історії в жовтні 2025 року.
Король Чарльз III та принц Вільям / Скриншот з інстаграму королівської родини
Коротка біографія принца Вільяма
- Принц Вільям народився 21 червня 1982 році в лікарні Святої Марії в Лондоні. Він є старшим сином короля Чарльза III та принцеси Діани, має молодшого брата, принца Гаррі.
- Принц Уельський є першим у списку успадкування британського престолу. Після нього йдуть його діти – Джордж, Шарлотта та Луї, а п'ятий у переліку – герцог Сассекський.
- 29 квітня 2011 році Вільям одружився з Кейт Міддлтон. Весілля відбулось у Вестмінстерському абатстві. Вони познайомилися під час навчання у Сент-Ендрюському університеті.