Принц Уильям в военной форме проехался на танке возле российской границы
- Принц Уильям посетил Эстонию, где принял участие в тренировках британских военных, лагерь которых в 160 километрах от российской границы.
- Он встретился с солдатами, осмотрел военную технику, проехался на танке Challenger 2 и бронированных машинах.
- Визит Уильяма считается символом готовности Британии противостоять возможной российской агрессии.
Сын короля Чарльза III прибыл в Эстонию, где поддержал британские войска. Он принял участие в тренировках, которые проходили в 160 километрах у российской границы.
В пятницу, 21 марта, принц Уильям присоединился к учениям британских военных в Эстонии. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу королевской семьи.
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Принц Уэльский прибыл в лагерь Тапа, что в 160 километрах от российской границы. На этом месте находится самая большая группировка войск Великобритании за рубежом.
Сын британского монарха встретился с солдатами и увидел военную технику, охраняющую восточный фланг НАТО. Он надел камуфляжную форму и каску и проехался сначала на танке Challenger 2, а затем на боевой бронированной машине. У BBC это называют сигналом от принца Уильяма о готовности Британии сдержать любую российскую агрессию.
Принц Уильям является старшим полковником полка Mercian. Около 900 британских военных сейчас находятся в Эстонии.
Тренировки вместе с полком Mercian в Эстонии, оттачивание жизненно важных навыков для действий в экстремальных условиях. От полевых тренировок до эксплуатации систем вооружения – это развертывание является ключевым! Очень приятно видеть преданность и опыт наших войск в действии,
– написал принц Уильям.
Принц Уильям на военных тренировках / Фото из инстаграма королевской семьи
Где перед этим побывал принц Уэльский
- В Таллинне принц Уильям встретился с украинскими детьми. Он посетил Школу Свободы, где учатся 500 детей, которые сбежали от войны.
- Сын британского короля пообщался с украинцами и сделал фото, а в подарок получил символический сине-желтый браслет.