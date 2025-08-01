Сестра короля Чарльза III провела встречу с представителями оркестра Военно-Морских Сил ВСУ. Они выступят на музыкальном шоу, которое состоится в Эдинбурге.

Фото со встречи опубликовали на официальной странице королевской семьи. Об этом сообщает Show 24.

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В Эдинбурге с 1 по 23 августа будет проходить The Royal Edinburgh Military Tattoo – военно-музыкальное шоу, ежегодно проходящее в Шотландии на фоне Эдинбургского замка. В рамках мероприятия проходят военные оркестры, парады, театральные выступления и световые шоу.

Впервые это мероприятие состоялось в 1950 году, а в этом году состоится юбилейный, 75 фестиваль, на тему "Герои, которые нас сформировали". В нем примут участие исполнители из США, Польши и Швейцарии.

Оркестр Военно-Морских Сил ВСУ представляет на шоу Украину. Накануне открытия принцесса Анна в приподнятом настроении пообщалась с украинцами. Также она посетила репетицию и наблюдала за тем, как международные команды тренируются, поют и танцуют накануне шоу.



Принцесса Анна с украинцами / Фото из инстаграма королевской семьи

Принцесса Анна и Украина

Дочь Елизаветы II посещала Киев в 1973 и 1990 году. В сентябре 1973 года она посетила столицу Украины, где проходил чемпионат Европы по конному спорту.

В апреле 2024 года Украину посетила герцогиня Эдинбургская. А в этом году Львов посетил принц Гарри.