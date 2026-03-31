На фоне семейного скандала: дочери экс-принца Эндрю пропустят пасхальную службу
- Принцессы Беатрис и Евгения не будут присутствовать на пасхальной службе в Виндзорском замке, поскольку имеют альтернативные планы, что согласовано с королем Чарльзом III.
- Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали по подозрению в неправомерных действиях, связанных с конфиденциальной информацией, которую он якобы передавал Джеффри Эпштейну.
Принцессы Беатрис и Евгения не будут присутствовать на традиционной церковной службе королевской семьи в Виндзорском замке на Пасху. Дочери Эндрю Маунтбеттена-Виндзора имеют "альтернативные" планы на праздник.
Об этом сообщает BBC. Король Чарльз III и королева Камилла посетят утреннюю службу, также ожидается, что среди присутствующих будут Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Пасхальное собрание в часовне Святого Георгия – ежегодное событие в королевском календаре. Члены семьи встречаются с фотографами, когда прибывают на церковную службу.
Хотя принцессы Беатрис и Евгения не присоединятся к семье на Пасху в этом году, они имеют возможность посетить будущие королевские мероприятия, в частности рождественское собрание в Сандрингеме. Отмечается, что отсутствие сестер на церковной службе согласовано с королем Чарльзом III.
Напомним! В прошлом году Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, его бывшая жена Сара Фергюсон и их дочери, Беатрис и Евгения, присутствовали на пасхальной службе в Виндзоре.
Как пишет Sky News, соответствующее решение было принято после того, как Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали по подозрению в неправомерных действиях не государственной должности в прошлом месяце.
Бывшего принца обвинили в том, что он делился конфиденциальной информацией с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, когда занимал должность торгового посланника Великобритании. В то же время брат короля Чарльза III неоднократно отрицал любые правонарушения, связанные с финансистом.
Заметим, что бывшего принца Эндрю арестовали 19 февраля, в его 66-й день рождения, однако отпустили из полицейского участка через несколько часов.
Как Беатрис и Евгения связаны с Эпштейном?
Имена Беатрис и Евгении фигурируют в электронных письмах между Джеффри Эпштейном и их матерью Сарой Фергюсон. В то же время упоминание в документах не является доказательством противоправных действий.
В одном из писем говорится о том, что Фергюсон отвезла своих дочерей к Эпштейну в США лишь через несколько дней после того, как его освободили из тюрьмы за сексуальные преступления против детей в 2009 году. На тот момент Беатрис и Евгении было 20 и 19 лет.