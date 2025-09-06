Пришли сотни поклонников и VIP-персон: в Милане прощаются с Джорджо Армани
- В Милане началось прощание с легендарным итальянским дизайнером Джорджо Армани, которое продлится до воскресенья.
- Сотни поклонников и VIP-персон, в частности Донателла Версаче, собрались возле Armani Theater, чтобы отдать ему дань уважения.
В субботу, 6 сентября, сотни поклонников и VIP-персон отдали дань уважения легендарному итальянскому дизайнеру Джорджо Армани. Мэр Милана назвал его "человеком необычайной элегантности", который оставил неизгладимый след в мире моды.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на AP. Люди собрались возле Armani Theater, где дизайнер регулярно показывал свои коллекции.
Как сообщает издание, закрытый гроб украшал букет белых роз, вокруг стояли карабинеры. В помещении были ряды свечей, а на фоне тихо играла музыка итальянского композитора Людовико Эйнауди.
Кто такие карабинеры?
Карабинеры – итальянская общенациональная жандармерия, которая также выполняет обязанности военной полиции и постоянно несет службу по охране общественного порядка.
Источник: Википедия.
Среди присутствующих была итальянский модельер Донателла Версаче. Она надела темный костюм и принесла букет белых цветов. Мэр Милана Джузеппе Сала прибыл одним из первых и выразил соболезнования Лео Дель'Орко – давнему партнеру Джорджо Армани, который стоял у гроба.
Публичное прощание с итальянским дизайнером продлится до воскресенья. Впоследствии состоятся частные похороны, однако никаких деталей не раскрывают.
Джорджо Армани умер: главное
Джорджо Армани умер 4 сентября 2025 года в собственном доме – дизайнер восстанавливался после госпитализации. 11 июля у мужчины был день рождения – ему исполнился 91 год.
"Он отошел так, как всегда мечтал – работая. Хотя уже не мог присутствовать на мужских показах, Армани до последнего следил за репетициями через Facetime: проверял образы и даже упрекал своих сотрудников за то, что они не успели вовремя рассадить гостей, чем задержали начало шоу. Он всегда был именно таким", – отметили в газете La Repubblica.
СМИ сообщили, что несколько недель назад Армани попал в больницу, причина – легочная инфекция.