У суботу, 6 вересня, сотні шанувальників і VIP-персон віддали шану легендарному італійському дизайнеру Джорджо Армані. Мер Мілана назвав його "людиною надзвичайної елегантності", який залишив незабутній слід у світі моди.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на AP. Люди зібралися біля Armani Theater, де дизайнер регулярно показував свої колекції.

Читайте також "Він увійшов в історію": світові зірки зворушливо вшанували пам'ять легендарного Джорджо Армані

Як повідомляє видання, закриту труну прикрашав букет білих троянд, навколо стояли карабінери. У приміщені були ряди свічок, а на фоні тихо грала музика італійського композитора Людовіко Ейнауді.

Хто такі карабінери? Карабінери – італійська загальнонаціональна жандармерія, яка також виконує обов'язки військової поліції та постійно несе службу з охорони громадського порядку.



Джерело: Вікіпедія.

Прощання з Джорджо Армані / Фото Getty Images

Прощання з Джорджо Армані / Фото Getty Images

Серед присутніх була італійська модельєрка Донателла Версаче. Вона одягла темний костюм і принесла букет білих квітів. Мер Мілана Джузеппе Сала прибув одним із перших і висловив співчуття Лео Дель'Орко – давньому партнеру Джорджо Армані, який стояв біля труни.

Прощання з Джорджо Армані / Фото Getty Images

Публічне прощання з італійським дизайнером триватиме до неділі. Згодом відбудеться приватний похорон, однак жодних деталей не розкривають.

Джорджо Армані помер: головне