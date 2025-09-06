Про це повідомляє Show 24 з посиланням на AP. Люди зібралися біля Armani Theater, де дизайнер регулярно показував свої колекції.
Як повідомляє видання, закриту труну прикрашав букет білих троянд, навколо стояли карабінери. У приміщені були ряди свічок, а на фоні тихо грала музика італійського композитора Людовіко Ейнауді.
Хто такі карабінери?
Карабінери – італійська загальнонаціональна жандармерія, яка також виконує обов'язки військової поліції та постійно несе службу з охорони громадського порядку.
Прощання з Джорджо Армані / Фото Getty Images
Серед присутніх була італійська модельєрка Донателла Версаче. Вона одягла темний костюм і принесла букет білих квітів. Мер Мілана Джузеппе Сала прибув одним із перших і висловив співчуття Лео Дель'Орко – давньому партнеру Джорджо Армані, який стояв біля труни.
Прощання з Джорджо Армані / Фото Getty Images
Публічне прощання з італійським дизайнером триватиме до неділі. Згодом відбудеться приватний похорон, однак жодних деталей не розкривають.
Джорджо Армані помер: головне
Джорджо Армані помер 4 вересня 2025 року у власному будинку – дизайнер відновлювався після госпіталізації. 11 липня у чоловіка був день народження – йому виповнився 91 рік.
"Він відійшов так, як завжди мріяв – працюючи. Хоча вже не міг бути присутнім на чоловічих показах, Армані до останнього стежив за репетиціями через Facetime: перевіряв образи й навіть докоряв своїм співробітникам за те, що вони не встигли вчасно розсадити гостей, чим затримали початок шоу. Він завжди був саме таким", – зазначили в газеті La Repubblica.
ЗМІ повідомили, що кілька тижнів тому Армані потрапив до лікарні, причина – легенева інфекція.