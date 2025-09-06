Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на AP. Люди собрались возле Armani Theater, где дизайнер регулярно показывал свои коллекции.

Как сообщает издание, закрытый гроб украшал букет белых роз, вокруг стояли карабинеры. В помещении были ряды свечей, а на фоне тихо играла музыка итальянского композитора Людовико Эйнауди.

Кто такие карабинеры? Карабинеры – итальянская общенациональная жандармерия, которая также выполняет обязанности военной полиции и постоянно несет службу по охране общественного порядка.



Источник: Википедия.

Прощание с Джорджо Армани / Фото Getty Images

Среди присутствующих была итальянский модельер Донателла Версаче. Она надела темный костюм и принесла букет белых цветов. Мэр Милана Джузеппе Сала прибыл одним из первых и выразил соболезнования Лео Дель'Орко – давнему партнеру Джорджо Армани, который стоял у гроба.

Публичное прощание с итальянским дизайнером продлится до воскресенья. Впоследствии состоятся частные похороны, однако никаких деталей не раскрывают.

