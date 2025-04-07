Отошла в вечность Таисия Литвиненко: где и когда состоится прощание с известной актрисой

Во Львове проведут парастас и чин погребения Таисии Иосифовны Литвиненко. Прощальные мероприятия состоятся в Храме Святой Троицы УГКЦ, а похоронят актрису на Лычаковском кладбище.

Об этом рассказал сын актрисы. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Назара Стригуна.

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Парастас по покойной состоится 7 апреля в 19:00 в Храме Святой Троицы УГКЦ, что расположен по адресу ул. Тершаковцев, 11А.

Чин погребения проведут на следующий день, 8 апреля, в 12:00 в том же храме. После завершения церемонии состоится захоронение Таисии Литвиненко на Лычаковском кладбище во Львове.

Для справки! За время своей карьеры актриса сыграла в театре около сотни ролей. Кроме того, она снималась в фильме "За двумя зайцами". Также Таисия Литвиненко была доцентом кафедры театроведения и актерского мастерства в ЛНУ им. Ивана Франко.

Напомним, о смерти народной артистки УССР стало известно 6 апреля. Эту информацию также распространил сын Таисии Литвиненко. Однако он пока не разглашает причину смерти мамы. Известно лишь то, что Таисия Литвиненко умерла в возрасте 90 лет.