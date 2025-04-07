Про це розповів син акторки. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Назара Стригуна.

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Парастас за покійною відбудеться 7 квітня о 19:00 у Храмі Святої Трійці УГКЦ, що розташований за адресою вул. Тершаковців, 11А.

Чин поховання проведуть наступного дня, 8 квітня, о 12:00 у тому ж храмі. Після завершення церемонії відбудеться поховання Таїсії Литвиненко на Личаківському кладовищі у Львові.

Для довідки! За час своєї кар'єри акторка зіграла в театрі близько сотні ролей. Крім того, вона знімалася у фільмі "За двома зайцями". Також Таїсія Литвиненко була доценткою кафедри театрознавства та акторської майстерності у ЛНУ ім. Івана Франка.

Нагадаємо, про смерть народної артистки УРСР стало відомо 6 квітня. Цю інформацію також поширив син Таїсії Литвиненко. Втім, він поки не розголошує причину смерті мами. Наразі відомо лише те, що Таїсія Литвиненко померла у віці 90 років.