Во Львове провели в последний путь звезду "За двумя зайцами" Таисию Литвиненко

8 апреля состоялось прощание с Таисией Литвиненко, которая получила широкую известность благодаря роли в фильме "За двумя зайцами". Актрису провели в последний путь во Львове.

Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

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Чин погребения провели в Храме Святой Троицы УГКЦ на улице Тершаковцев, 11А. После завершения церемонии прощания Таисию Литвиненко похоронили на Лычаковском кладбище Львова.

Накануне, 7 апреля, в том же храме состоялся парастас по покойной.

Для справки! Творческий багаж актрисы насчитывает более сотни театральных ролей. Актриса также снималась в кино и занималась преподавательской деятельностью, работая доцентом кафедры театроведения и актерского мастерства во Львовском национальном университете имени Ивана Франка.

Печальная весть, что Таисия Литвиненко умерла, появилась 6 апреля. Информацию о смерти подтвердил сын актрисы, хотя причины пока не разглашаются. Известно, что Таисия Литвиненко ушла из жизни в возрасте 90 лет.