"Нам всем п*зда, если голос стихнет": какие песни цитируют на протестах против закона №12414

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №12414, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП и подчиняет их Офису генерального прокурора. Вечером Владимир Зеленский подписал законопроект, который вызвал резонанс в обществе – люди вышли на протесты.

22 и 23 июля протесты состоялись во многих крупных городах Украины, в частности в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Николаеве, Ужгороде, Тернополе, Днепре, Хмельницком. Люди держали в руках различные плакаты, где цитировали песни украинских исполнителей, передает Show 24 со ссылкой на телеграм-канал "что ты знаешь о Бобуле?".

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Больше всего используют фразы из песен группы "Жадан и Собаки":

"Автозак" – "Что за стремные пассажиры здесь строят пьедесталы?", "Нах*я мне система, работающая против меня?", "Кто за меня переписывает законы и порядки?";

– "Что за стремные пассажиры здесь строят пьедесталы?", "Нах*я мне система, работающая против меня?", "Кто за меня переписывает законы и порядки?"; "Intro" – "Эпоха прой*бов, эпоха причитаний";

– "Эпоха прой*бов, эпоха причитаний"; "Инстаграм" – "Беда, когда страной управляют мутанты";

– "Беда, когда страной управляют мутанты"; "Холодная гора" (фит с группой "Курган и Agregat") – "Вырасту, выучусь – дам всем п*зды";

Также на плакатах есть слова из треков OTOY, Гони, Jerry Heil:

"Пащека" – "Нам всем п*зда, если голос стихнет", "Страх – это зашитые уста";

– "Нам всем п*зда, если голос стихнет", "Страх – это зашитые уста"; "Как?" – "Я гражданин суверенного государства с ощущением, будто с меня только что поржали";

– "Я гражданин суверенного государства с ощущением, будто с меня только что поржали"; "#ОХРАНА_ОТМЕНА" – "Охрана, отмена";

Законопроект об усилении независимости антикоррупционных органов

Отметим, что Владимир Зеленский предложит Верховной Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. Президент сказал, что он "обеспечит силу системе правопорядка".

"Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что деятельность органов будет происходить без российского влияния или вмешательства, а также – что будут сохранены нормы для независимости антикоррупционных институтов.