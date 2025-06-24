Российские оккупанты возбудили уголовное дело против Сергея Жадана

Сергей Жадан пополнил список украинцев, которых демонизируют в России. Оккупанты открыли уголовное дело против украинского писателя и военнослужащего.

Об этом сообщил сам Сергей Жадан на своей странице в инстаграме, передает Show 24. Он опубликовал скриншоты со страницы так называемого "Управления внутренних дел ВГА Харьковской области".

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В уголовном деле, которое открыли против писателя, его называют идеологическим вдохновителем "незаконного вооруженного формирования", имея в виду 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины "Хартия", в которой служит Сергей Жадан.

Его обвинили в сотрудничестве с руководителем бригады и основании "Радио Хартия", которое назвали "пропагандистским". Оккупанты показали фото Сергея Жадана, где он отчитывался по сбору средств и помощи украинским защитникам. Сам он прокомментировал эту новость не без шутки.

Люблю свою работу,

– лаконично и с юмором отреагировал Сергей Жадан.



Против Жадана открыли уголовное дело / Фото из инстаграма Сергея Жадана

Поклонники и подписчики писателя также с юмором отреагировали на уголовное дело, называя его достижением.

"Признание международного уровня. Это означает, что вы на правильном пути";

"А чего достиг ты?";

"Сергей Викторович, вы возбуждаете даже "уголовные дела"";

"Фото красивое выбрали, ценят. Сразу видно вдохновителя";

"Лучшей характеристики как ведущего писателя современной Украины и не найти!".

Напомним, около года назад Сергей Жадан сообщил о мобилизации. Он рассказывал, что пошел служить после закона о мобилизации, ведь является мужчиной призывного возраста. Писатель добавил, что даже не думал, куда идти, ведь помогал "Хартии" еще с начала полномасштабной войны.

Сергей Жадан в секции военно-гражданского коммуницирования. На службе он занимается связями внутри бригады и связями между бригадой и обществом, а также ее обеспечением.