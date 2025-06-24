Российские оккупанты возбудили уголовное дело против Сергея Жадана
- Российские оккупанты возбудили уголовное дело против украинского писателя Сергея Жадана.
- Оккупанты обвинили его в сотрудничестве с руководителем бригады и создании "Радио Хартия".
- Жадан и его поклонники с юмором отреагировали на обвинения, назвав это достижением.
Сергей Жадан пополнил список украинцев, которых демонизируют в России. Оккупанты открыли уголовное дело против украинского писателя и военнослужащего.
Об этом сообщил сам Сергей Жадан на своей странице в инстаграме, передает Show 24. Он опубликовал скриншоты со страницы так называемого "Управления внутренних дел ВГА Харьковской области".
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В уголовном деле, которое открыли против писателя, его называют идеологическим вдохновителем "незаконного вооруженного формирования", имея в виду 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины "Хартия", в которой служит Сергей Жадан.
Его обвинили в сотрудничестве с руководителем бригады и основании "Радио Хартия", которое назвали "пропагандистским". Оккупанты показали фото Сергея Жадана, где он отчитывался по сбору средств и помощи украинским защитникам. Сам он прокомментировал эту новость не без шутки.
Люблю свою работу,
– лаконично и с юмором отреагировал Сергей Жадан.
Против Жадана открыли уголовное дело / Фото из инстаграма Сергея Жадана
Поклонники и подписчики писателя также с юмором отреагировали на уголовное дело, называя его достижением.
- "Признание международного уровня. Это означает, что вы на правильном пути";
- "А чего достиг ты?";
- "Сергей Викторович, вы возбуждаете даже "уголовные дела"";
- "Фото красивое выбрали, ценят. Сразу видно вдохновителя";
- "Лучшей характеристики как ведущего писателя современной Украины и не найти!".
Напомним, около года назад Сергей Жадан сообщил о мобилизации. Он рассказывал, что пошел служить после закона о мобилизации, ведь является мужчиной призывного возраста. Писатель добавил, что даже не думал, куда идти, ведь помогал "Хартии" еще с начала полномасштабной войны.
Сергей Жадан в секции военно-гражданского коммуницирования. На службе он занимается связями внутри бригады и связями между бригадой и обществом, а также ее обеспечением.