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Show24 Украинские звезды Могила, Гудков, Головань: какие настоящие имена и фамилии скрываются за псевдонимами артистов
22 февраля, 07:00
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Могила, Гудков, Головань: какие настоящие имена и фамилии скрываются за псевдонимами артистов

Марта Гнат

Сценическое имя выбирает для себя почти каждый второй артист. По их мнению, это добавляет изюминку их образу, а для кого-то это вообще возможность отказаться от настоящего имени в силу ряда обстоятельств.

Украинский шоубизнес богат на звезд, которые выступают под псевдонимом и почти никогда не упоминают настоящего имени или фамилии. Возможно, даже не вся публика знает, как на самом деле называется определенный артист или артистка. В материале Show24 раскрываем все карты и рассекречиваем все имена.

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Настоящие имена и фамилии украинских звезд, которые выступают под псевдонимами

  • Джамала – Сусанна Джамаладинова;
  • Верка Сердючка – Андрей Данилко. Интересно, что фамилию для этого образа артист позаимствовал у бывшей одноклассницы – Анны Середюк, которой пообещал ее прославить;
  • MELOVIN – Константин Бочаров;
  • Потап – Алексей Потапенко;
  • Наталья Могилевская – Наталья Могила. Певица сменила фамилию на более сценическую, потому что, по ее мнению, так оно звучит благозвучнее для шоу-бизнеса.

Могилевская и Джамала имеют сценические псевдонимы / Коллаж 24 Канала

  • Слава Каминская – Ольга Кузнецова;
  • TAYANNA – Татьяна Решетняк;
  • Злата Огневич – Инна Бордюг. Певица не скрывает того, что ее имя от рождения никогда не нравилось. В 2015 году артистка получила новый паспорт с измененными данными;
  • Фагот – Олег Михайлюта;
  • MamaRika – Анастасия Кочетова/Середа. Со времен "Фабрики звезд" певица носила псевдоним Эрика. Но после завершения сотрудничества с продюсером Сергеем Кузиным, знаменитости пришлось изменить сценическое имя;
  • Onuka – Ната Жижченко.

MamaRika и Злата Огневич / Коллаж 24 Канала

  • Мила Нитич – Людмила Нитичук;
  • Тина Кароль – Татьяна Либерман. Артистка неоднократно говорила о том, что ее образ символизирует сильную и нежную женщину. Псевдоним придумали во время "Новой волны", проходившего в 2005 году. Кроме того, певица также изменила паспортные данные;
  • Влад Дарвин – Владислав Приходько;
  • Позитив – Алексей Завгородний;
  • Jerry Heil – Яна Шемаева. Творческий псевдоним исполнительница придумала в 16 лет. Сначала версия была Jerry Mouse, однако девушка поискала на сайте с американскими фамилиями другие варианты и остановилась на Heil;
  • Юлия Санина – Юлия Головань (Бебко);
  • Макс Барских – Николай Бортник.

Позитив и Влад Дарвин / Коллаж 24 Канала

  • Фоззи – Александр Сидоренко;
  • alyona alyona – Алена Савраненко. Для рэперши это третий творческий псевдоним. Интересно, что его придумали за считанные минуты, когда артистка сказала фразу: "Я даже в паспорте Альона, а не Олена";
  • Владимир Дантес – Владимир Гудков;
  • Lama – Наталья Дзенькив;
  • Мика Ньютон – Оксана Грицай;
  • Иван Navi – Иван Сяркевич. К слову, именно покойный Андрей Кузьменко заметил молодого артиста и предложил ему такой псевдоним, который сегодня знает украинская публика;
  • Катя Chilly – Екатерина Кондратенко;
  • Lida Lee – Лидия Скорубская;
  • ALYOSHA – Елена Тополя. Долгое время артистка выступала именно под первым вариантом псевдонима, но со временем, когда поклонники говорили ей принять во внимание настоящее имя, певица пошла на такой шаг. Сегодня она – Елена Тополя.