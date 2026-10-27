"Может, это и из-за хейта": Астафьева отреагировала на свой дебют в качестве дикторки Радиодиктанта

Сегодня, 27 октября, украинцы писали радиодиктант национального единства. Это мероприятие, посвященное Дню украинской письменности и языка. Как отмечают организаторы, радиодиктант – это не столько проверка грамотности, сколько дань уважения украинскому языку. В этом году текст зачитывала певица и волонтерка Даша Астафьева.

В своем инстаграме Даша Астафьева поделилась впечатлениями от мероприятия этого года, в котором она впервые участвует в качестве дикторки. Даша поблагодарила каждого украинца, присоединившегося к написанию текста, и порадовалась тому, что привлекла к этому делу много людей.

Ну вот, мы это и сделали. Огромное спасибо всем, кто присоединился, всем, кто слушал и писал "Диктант единства". Для меня лично – это очень большое событие. Я рада и счастлива, что привлекла так много людей, может, это и из-за хейта, но я благодарна каждому из вас,

– говорит Даша.



Астафьева прокомментировала Радиодиктант / скриншот видео

В следующем году Даша предложила украинцам готовить двойные листочки и выразила надежду, что в этом радиодиктанте участники сделали мало ошибок.

Что интересно, как и в прошлые годы, украинцы писали радиодиктант в самых разных местах: в поезде, на работе, в кафе, библиотеках, со своими домашними питомцами, на фронте и даже за границей. Об этом свидетельствуют многочисленные фото в соцсетях.



Как украинцы писали Радиодиктант-2026 / скриншот из Threads



Военные писали Радиодиктант-2026 / скриншот из Threads

Как известно, в этом году неожиданно Дашу Астафьеву назначили читать Радиодиктант единства. Оказывается, это была давняя мечта Даши. Украинцы в основном восприняли эту новость положительно. Многие отмечали, что у Даши красивый голос и она прекрасно владеет украинским языком, кроме того, отмечали, что она популяризирует украинскую литературу и сама часто читает стихи в своем инстаграме.

Однако были и другие мнения. Некоторые украинцы считают, что Радиодиктант должны читать люди с определенным профессиональным опытом, чего нет у Астафьевой.