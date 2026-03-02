Укр Рус
Show24 Украинские звезды Рамина Эсхакзай отпраздновала 34-летие на концерте своего "бывшего"
2 марта, 22:45
2

Рамина Эсхакзай отпраздновала 34-летие на концерте своего "бывшего"

Мария Примыч
Основні тези
  • Рамина Эсхакзай праздновала свой 34-й день рождения на концерте Виталия Козловского в Киеве.
  • Она призвала подписчиков поддержать сбор средств на помощь животным и военным.

1 марта Рамине Эсхакзай исполнилось 34 года. День рождения журналистка отпраздновала на концерте своего "бывшего" – певца Виталия Козловского.

Об этом Рамина сообщила в инстаграме. В первый день весны Козловский сыграл большой сольный концерт во Дворце "Украина", что в Киеве.

К теме Виталий Козловский устроил громкое шоу и впервые спел "Шекспира" на украинском языке

Рамина Эсхакзай опубликовала видео, на котором танцует под сценой и держит в руках плакат с надписью "Шекспир писал бы не о нас". К нему журналистка приклеила фото Козловского и свое и нарисовала сердце.

Сегодня мне 34! Я отрываюсь на концерте Виталия Козловского. Шекспир писал бы не о нас, и это прекрасно, 
– говорится в заметке Рамины.

Кстати, Козловский заметил Есхакзай на своем концерте, а в комментариях под заметкой написал: "С днем рождения! Рад был видеть!".

Отметим! На вчерашнем концерте Виталий Козловский впервые исполнил свой хит "Шекспир" на украинском языке.

В свой день рождения Рамина попросила подписчиков поддержать сбор. Средства пойдут на помощь животным и военным.

Чем больше будет щедрых донатов на банке, тем лучше для всех!, 
– отметила журналистка.

Что известно об "отношениях" Рамины Эсхакзай и Виталия Козловского?

  • Напомним, что Рамина Эсхакзай снялась в клипе Виталия Козловского на песню "Отпускаю на". Видео вышло в 2016 году. После того в сети появились слухи о романе знаменитостей.

  • Рамина была участницей 5 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". На пост-шоу она и Козловский подтвердили свой роман. Знаменитости даже говорили о женитьбе.

  • В 2017 году Рамина объявила о расставании с певцом.

  • В 2022 году в интервью Козловский признался, что его отношения с Эсхакзай были пиаром.