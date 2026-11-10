"Трижды делали предложение": Рамина рассказала о свадьбе с военным и о бывших избранниках

Рамина Эсхакзай еще не выбрала свадебное платье, но уже знает, кого хочет видеть среди гостей. Журналистка рассказала, как это влияет на выбор даты и готовы ли они с женихом зарегистрировать брак до торжества.

В интервью Наталье Тур для проекта "Тур по звездам" Рамина рассказала, что они с любимым обсуждают свадьбу зимой 2027–2028 годов. Жених журналистки служит в армии, поэтому пара хочет выбрать время, когда его сослуживцы тоже смогут приехать на торжество.

"Я хочу, чтобы приехали его сослуживцы. С наибольшей вероятностью так сложится, что это будет зимний период. Поскольку к этой зиме мы не сможем подготовиться, то будем готовиться к сезону 2027–2028 годов", – пояснила Рамина.

По словам журналистки, они с женихом надеются на период, когда вероятность вражеского наступления будет меньше, а со стороны Украины не будет штурмовых действий. Конкретного дня пара пока не выбрала. Один из вариантов, который рассматривают влюбленные, – сначала зарегистрировать брак, а затем собрать близких на свадьбу. С местом Рамина тоже не определилась. Например, собственно свадьбу в заснеженном Буковеле ей сложно представить.

Рамина Эсхакзай / фото raminalalala

Предложение руки и сердца произошло во время отдыха у океана. Рамина знала, что любимый хочет сделать ей предложение, и предполагала, что он достанет кольцо в день, когда они будут отмечать два с половиной года вместе. Однако жених выбрал другой вечер. Через несколько дней он устроил ужин, а после него позвал Рамину поближе к воде и сделал предложение. Кольцо удалось надеть не сразу, потому что палец у журналистки опух.

Когда Наталья Тур вспомнила о предыдущих предложениях руки и сердца, Рамина в ответ рассказала, чем ее удивила мама.

Мне трижды делали предложение, и я ни разу не была замужем. Я прекрасно отношусь к очень красивым кольцам и даже шутила, что собираю себе коллекцию на пять пальцев. Но мама рассказала мне, что ей делали предложение семь раз, пока она не согласилась, так что мне еще есть к чему стремиться,

– пошутила Рамина.

Ранее Рамина откровенно рассказывала об отношениях с любимым военным. Поскольку ее возлюбленный – военный – постоянно находится в зоне боевых действий, она сама ездит к нему, даже если из-за этого приходится преодолевать большое расстояние, откладывать собственные дела или приезжать всего на один день.