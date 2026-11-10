"Тричі робили пропозицію": Раміна розповіла про весілля з військовим та колишніх обранців

Раміна Есхакзай / фото з інстаграму
Раміна Есхакзай ще не обрала весільну сукню, але вже знає, кого хоче бачити серед гостей. Журналістка розповіла, як це впливає на вибір дати й чи готові вони з нареченим зареєструвати шлюб до святкування.
В інтерв’ю Наталії Тур для проєкту "Тур зірками" Раміна розповіла, що вони з коханим обговорюють весілля взимку 2027–2028 років. Наречений журналістки служить у війську, тож пара хоче обрати час, коли його побратими теж зможуть приїхати на свято.
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Я хочу, щоб прийшли його побратими. З найбільшою ймовірністю так складається, що це буде зимовий період. Оскільки на цю зимку ми не зможемо підготуватися, то будемо готуватися на 2027–2028 сезон, – пояснила Раміна.
За словами журналістки, вони з нареченим сподіваються на період, коли ймовірність ворожого наступу буде меншою, а з українського боку не буде штурмових дій. Конкретного дня пара поки не обрала. Один із варіантів, який розглядають закохані, – спершу зареєструвати шлюб, а згодом зібрати близьких на весілля. З місцем Раміна теж не визначилася. Наприклад, власне весілля в засніженому Буковелі їй складно уявити.
Раміна Есхакзай / фото raminalalala
Освідчення відбулося під час відпочинку біля океану. Раміна знала, що коханий хоче зробити їй пропозицію, й припускала, що він дістане каблучку в день, коли вони відзначатимуть два з половиною роки разом. Однак наречений обрав інший вечір. За кілька днів він влаштував вечерю, а після неї покликав Раміну ближче до води й освідчився. Каблучку вдалося надягнути не одразу, бо палець у журналістки набряк.
Коли Наталія Тур згадала попередні освідчення, Раміна у відповідь розповіла, чим її здивувала мама.
Мені тричі робили пропозицію, і я жодного разу не була заміжня. Я прекрасно ставлюся до дуже гарних каблучок і навіть жартувала, що збираю собі колекцію на п'ять пальців. Але мені моя мама повідомила, що їй робили пропозицію сім разів, поки вона не погодилась, так що мені є ще до чого йти
Раніше Раміна відверто розповідала про стосунки з коханим-військовим. Оскільки він постійно перебуває в зоні бойових дій, вона сама їздить до нього, навіть якщо через це доводиться долати велику відстань, відкладати власні справи чи приїжджати лише на один день.
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