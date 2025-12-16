Бывшая жена Дмитрия Комарова пошутила о разводе с телеведущим
- Александра Кучеренко пошутила о своем разводе с Дмитрием Комаровым во время разговора с Андреем Пятовым.
- Дмитрий Комаров подтвердил, что развод с Александрой был взвешенным решением без измен.
Как известно, Дмитрий и Александра не высказываются в публичном пространстве об их разводе. Но на этот раз что-то изменилось, ведь Кучеренко решила с юмором поднять эту тему.
Модель разговаривала с бывшим голкипером Андреем Пятовым. Она поинтересовалась, как футболист реагирует на тему развода, а тогда и вспомнила о себе, передает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу.
Телеведущая проводила блиц-опрос. В одном из вопросов она поинтересовалась насколько Пятова раздражают вопросы о разводе по шкале от 0 до 10.
Футболист ответил, что не раздражается, потому что является спокойным человеком.
Пусть будет ноль. Этот период уже был, было тяжело первые полгода,
– сказал Андрей.
В ответ Александра пошутила на тему своего развода с Дмитрием Комаровым.
Тут еще вопрос – чей развод был более громким: ваш или мой?,
– сказала в шутку ведущая.
Александра Кучеренко пошутила о своем разводе: смотрите видео онлайн
Ранее на своей инстаграм-странице Кучеренко оставила два предложения на тему развода: "Наш единственный и последний комментарий. Личное останется личным".
Что известно о разводе Комарова и Кучеренко?
- Об этой новости стало известно в начале марта этого года. В Едином государственном реестре судебных решений появился документ, который это подтвердил. Инициатором стал Дмитрий Комаров. Он обратился с иском в Подольский районный суд Киева 1 января 2025 года.
- Сначала телеведущий хранил молчание, однако впоследствии таки подтвердил, что разводится с Александрой. "Никто никого не предал, не обманул. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить", – написал телеведущий.
- Комаров подчеркнул, что между ним и бывшей женой сохраняются уважение и здоровые отношения. Также посоветовал семьям больше общаться друг с другом.