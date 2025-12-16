Бывшая жена Дмитрия Комарова пошутила о разводе с телеведущим

Как известно, Дмитрий и Александра не высказываются в публичном пространстве об их разводе. Но на этот раз что-то изменилось, ведь Кучеренко решила с юмором поднять эту тему.

Модель разговаривала с бывшим голкипером Андреем Пятовым. Она поинтересовалась, как футболист реагирует на тему развода, а тогда и вспомнила о себе, передает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу.

Телеведущая проводила блиц-опрос. В одном из вопросов она поинтересовалась насколько Пятова раздражают вопросы о разводе по шкале от 0 до 10.

Футболист ответил, что не раздражается, потому что является спокойным человеком.

Пусть будет ноль. Этот период уже был, было тяжело первые полгода,

– сказал Андрей.

В ответ Александра пошутила на тему своего развода с Дмитрием Комаровым.

Тут еще вопрос – чей развод был более громким: ваш или мой?,

– сказала в шутку ведущая.

Александра Кучеренко пошутила о своем разводе: смотрите видео онлайн

Ранее на своей инстаграм-странице Кучеренко оставила два предложения на тему развода: "Наш единственный и последний комментарий. Личное останется личным".

Что известно о разводе Комарова и Кучеренко?