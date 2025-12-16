Укр Рус
16 декабря, 11:49
Бывшая жена Дмитрия Комарова пошутила о разводе с телеведущим

Марта Гнат
  • Александра Кучеренко пошутила о своем разводе с Дмитрием Комаровым во время разговора с Андреем Пятовым.
  • Дмитрий Комаров подтвердил, что развод с Александрой был взвешенным решением без измен.

Как известно, Дмитрий и Александра не высказываются в публичном пространстве об их разводе. Но на этот раз что-то изменилось, ведь Кучеренко решила с юмором поднять эту тему.

Модель разговаривала с бывшим голкипером Андреем Пятовым. Она поинтересовалась, как футболист реагирует на тему развода, а тогда и вспомнила о себе, передает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу.

Телеведущая проводила блиц-опрос. В одном из вопросов она поинтересовалась насколько Пятова раздражают вопросы о разводе по шкале от 0 до 10.

Футболист ответил, что не раздражается, потому что является спокойным человеком.

Пусть будет ноль. Этот период уже был, было тяжело первые полгода, 
– сказал Андрей.

В ответ Александра пошутила на тему своего развода с Дмитрием Комаровым.

Тут еще вопрос – чей развод был более громким: ваш или мой?, 
– сказала в шутку ведущая.

Александра Кучеренко пошутила о своем разводе: смотрите видео онлайн

Ранее на своей инстаграм-странице Кучеренко оставила два предложения на тему развода: "Наш единственный и последний комментарий. Личное останется личным".

Что известно о разводе Комарова и Кучеренко?

  • Об этой новости стало известно в начале марта этого года. В Едином государственном реестре судебных решений появился документ, который это подтвердил. Инициатором стал Дмитрий Комаров. Он обратился с иском в Подольский районный суд Киева 1 января 2025 года.
  • Сначала телеведущий хранил молчание, однако впоследствии таки подтвердил, что разводится с Александрой. "Никто никого не предал, не обманул. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить", – написал телеведущий.
  • Комаров подчеркнул, что между ним и бывшей женой сохраняются уважение и здоровые отношения. Также посоветовал семьям больше общаться друг с другом.